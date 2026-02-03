Manchester United “turpëron” Malacia: e shet te Besiktas, pastaj e zbret nga avioni

Në gongun e fundit të merkatos dimërore vjen historia klasike që prek kufijtë e surrealitetit: Tyrell Malacia, mbrojtësi holandez 26-vjeçar në pronësi të Manchester United, u rikthye mbrapsht pasi fillimisht ishte shitur te Besiktas dhe më pas, në momentin e nisjes drejt Stambollit, u thirr nga drejtori teknik i “djajve të kuq”, Jason Wilcox, i cili i komunikoi se gjithçka kishte dështuar dhe duhej të kthehej në Manchester. Një “poshtërim” i vërtetë për Malacia, i cili me United po përjeton momentin më të keq të karrierës duke mos arritur më të luajë dhe që e shihte Superligën turke si mundësinë e shumëpritur për të rifilluar.
Marrëveshja mes United dhe Besiktas
Tetëmbëdhjetë muaj ndalesë për një dëmtim shumë të rëndë me dëmtimin e meniskut të majtë, më pas një rikuperim i ndërlikuar që e pa të përjashtuar nga Manchester United, i dhënë në huazim te PSV për pjesën e dytë të sezonit të kaluar, duke luajtur vetëm gjashtë ndeshje. Më pas kthimi te United, ku regjistroi zero paraqitje. Një ferr nga i cili mbrojtësi holandez kishte arritur të shpëtonte në fund të merkatos dimërore kur klubi anglez kishte gjetur marrëveshje me Besiktas për transferimin e tij. I duartrokitur nga Malacia si mundësia perfekte për të rifilluar dhe për të lënë gjithçka pas. Por fati – dhe United – i luajtën shakanë më të keqe, duke e detyruar të kthehej në Old Trafford.
Çfarë ndodhi me Malacia
Një marrëveshje që nuk dukej se kishte asnjë kundërindikacion me miratimin e vetë lojtarit: Malacia do të luante në Turqi katër muajt e fundit të kampionatit, si titullar te Besiktas i Yalcin. Një rilindje sportive dhe personale e pritur prej gati dy vitesh dhe që mbrojtësi e kishte pranuar menjëherë. Pastaj, sërish makthi me sy hapur: Malacia u thirr mbrapsht pikërisht kur kishte kaluar portën e fundit përpara se të hipte në avion për në Stamboll, siç raportohet nga burime angleze pranë “djajve të kuq”. Të cilat e përshkruan 26-vjeçarin plotësisht të shkatërruar, të zemëruar dhe “të poshtëruar” nga vetëdija se duhet të kthehej atje ku nuk ka shkelur më në fushë dhe me shumë gjasa nuk do të arrijë ta bëjë deri në qershor.