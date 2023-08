Manchester United rinovon me Adidas: akord prej më shumë se 1 miliard euro

Shifra marramendëse, pothuajse të pakuptimta. Marrëveshja e re mes Manchester United dhe Adidas është diçka që të bën të fërkosh sytë. Akord deri në vitin 2035, për mbi 90 milionë paund (pothuajse 105 milionë euro) në sezon, për një total që kalon një miliard euro. Shifra monstruoze, sidomos kur krahasohen me ato të grumbulluara nga klubet jashtë Anglisë. Por nga ana tjetër, Red Devils janë skuadra me më shumë tifozë në botë. Sponsori gjerman e di shumë mirë dhe për këtë ka vendosur të investojë këtë shumë të ekzagjeruar.

Edhe më shumë se dhjetë vjet së bashku. Adidas do të jetë në fanellat e United (të paktën) deri në vitin 2035. Sponsori kishte zëvendësuar Nike, në uniformat e klubit që nga viti 2002, në vitin 2015. Shifrat që atëherë ishin të frikshme. Një kontratë dhjetëvjeçare me vlerë gati 90 milionë euro në vit. Por tani partneriteti është bërë edhe më fitimprurës, siç komunikohet nga vetë klubi anglez: “Manchester United ka kënaqësinë të konfirmojë se ka rinovuar partneritetin kryesor me Adidas, si furnizuesi zyrtar i klubit. Marrëveshja e re do të vazhdojë partneritetin për 10 vjet të tjera deri në qershor 2035 dhe parashikon një garanci minimale në para prej 900 milion paund, subjekt i disa rregullimeve”.

KRAHASIMI ME LIGAT E TJERA

Një sfidë e pabarabartë, praktikisht me çdo ekip në planet. Por hendeku me klubet italiane është edhe më i madh. Në Serie A, skuadra e vetme e lidhur me Adidas është Juventus, i cili do të arkëtojë mesatarisht 50 milionë në vit deri në vitin 2027. Shumë para, por as gjysma e asaj që do të shkojë në arkat e Manchester United çdo sezon. Akoma më e qartë është diferenca me Inter dhe Milan, të cilët çdo vit fitojnë – përkatësisht nga Nike dhe Puma – një shifër afër 30 milionë euro. Një tjetër indeks sesi diferencat mes kampionatit italian dhe Premier League, të paktën deri më sot, janë ende të mëdha.