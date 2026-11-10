Manchester United i parafundit, vendos për shkarkimin e Carrick: ja kush do ta zëvendësojë

Krediti i fituar sezonin e kaluar duket se është shteruar tashmë. Michael Carrick, i cili vetëm pak muaj më parë kishte marrë konfirmimin për të qëndruar në stolin e Manchester United pas rikthimit të “Djajve të Kuq” në vendin e tretë të Premier League, sot gjendet përballë një skenari krejtësisht të ndryshëm. Rezultatet zhgënjyese, vështirësitë në aspektin e lojës dhe një renditje që ka nisur të bëhet shqetësuese kanë rikthyer në pikëpyetje pozicionin e tij.
Sipas raportimeve të disa mediave angleze gjatë orëve të fundit, klubi ka nisur vlerësimet për një ndryshim në pankinë, me synimin për të marrë një vendim përpara 22 nëntorit, datë kur skuadra do të luajë në transfertë në “Anfield” kundër Liverpool.
Një fillim makthi, renditja ngjall frikë
Shifrat tregojnë më mirë se çdo analizë momentin që po kalon United. Pas dhjetë javësh kampionat, skuadra ka grumbulluar vetëm tetë pikë, një bilanc që e vendos në vendin e 18-të dhe që përfaqëson fillimin më të dobët të sezonit për klubin në 40 vitet e fundit. Një situatë e vështirë për t’u imagjinuar në prag të kampionatit, veçanërisht duke marrë parasysh pritshmëritë e krijuara nga fundi i sezonit të kaluar.
Alarmi i fundit u dha të dielën, kur në “Old Trafford” Manchester United nuk shkoi më shumë se një barazim spektakolar 4-4 kundër Aston Villa. Një ndeshje që nxori edhe një herë në pah mangësitë në mbrojtje të skuadrës, e cila pësoi katër gola përpara tifozëve të saj. Golat e Joshua Zirkzee dhe Patrick Dorgu në minutat shtesë shmangën humbjen, por nuk mjaftuan për të larguar shqetësimet e drejtuesve të klubit.
Pozicioni i Carrick, në fakt, kishte nisur të vihej nën vëzhgim edhe në javët e mëparshme. Pas humbjes së rëndë 3-0 në shtëpi kundër Bournemouth, drejtuesit kishin vendosur t’i jepnin më shumë kohë, me shpresën se skuadra do të reagonte. Megjithatë, paraqitjet e mëvonshme nuk kanë dhënë përgjigjet e pritura: vetëm një fitore në tri ndeshjet e zhvilluara, ku suksesi kundër Romës në Champions League përfaqëson të vetmen notë pozitive.
Pochettino, Howe, Southgate dhe Nagelsmann: pasuesit e mundshëm
Ndërsa klubi vazhdon zyrtarisht të mos e konsiderojë përfundimtare asnjë vendimmarrje, prapa skenave duket se ka nisur tashmë kërkimi për një zëvendësues të mundshëm. Sipas zërave të fundit, mes emrave që vlerësohen më shumë është Mauricio Pochettino, aktualisht trajneri i përfaqësueses së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Megjithatë, ai nuk është i vetmi emër në tavolinë. Edhe Eddie Howe, pas eksperiencës në drejtimin e Newcastle, dhe Julian Nagelsmann, ish-trajneri i përfaqësueses së Gjermanisë, gëzojnë vlerësim brenda ambientit të United. Në orët e fundit, megjithatë, po fiton terren edhe mundësia e Gareth Southgate, ish-trajnerit të Anglisë. Për momentin bëhet fjalë për kandidatura që duhen vlerësuar, ndërsa zgjedhja përfundimtare duhet të marrë miratimin e Sir Jim Ratcliffe dhe familjes Glazer, e cila zotëron shumicën e aksioneve të klubit.
Nga vendi i tretë te kriza: çfarë ndodhi me Carrick?
Rënia e trajnerit anglez është veçanërisht domethënëse kur krahasohet me atë që ndodhi vetëm pak muaj më parë. I ardhur në janar për të zëvendësuar Ruben Amorim, Carrick fillimisht mori detyrën e trajnerit të përkohshëm dhe arriti t’i ndryshonte drejtimin skuadrës.
United ndodhej në vendin e shtatë në renditje kur atij iu besua pankina. Në 17 ndeshjet e mëvonshme të kampionatit, skuadra grumbulloi 39 pikë, e mbylli Premier League në vendin e tretë dhe siguroi kualifikimin në Champions League. Një ecuri e zbukuruar edhe nga fitoret kundër disa prej rivalëve kryesorë, mes tyre Manchester City, Arsenal, Liverpool dhe Chelsea.
Këto rezultate e bindën klubin që në majin e kaluar t’i besonte përfundimisht drejtimin e skuadrës, duke i ofruar një kontratë dyvjeçare. Ideja ishte që të vazhdohej puna e nisur, duke u mbështetur te një futboll më i thjeshtë dhe funksional për karakteristikat e lojtarëve, pas vështirësive të hasura gjatë drejtimit të Amorim.
Megjithatë, projekti nuk ka marrë konfirmimin e pritur në sezonin e ri. United ka arritur vetëm një fitore në dhjetë javët e para të Premier League dhe është eliminuar gjithashtu nga Carabao Cup nga Brighton. Situatën e kanë ndërlikuar edhe disa mangësi në ndërtimin e organikës, me alternativa të kufizuara në pozicione delikate, si qendra e sulmit dhe krahu i majtë i mbrojtjes.
Jo vetëm trajneri: edhe drejtuesit nën vëzhgim
Ndarja e mundshme me Carrick do të hapte në mënyrë të pashmangshme edhe një reflektim mbi përgjegjësitë e klubit. Ai do të ishte trajneri i tretë, pas Erik ten Hag dhe Ruben Amorim, që nuk arrin të konsolidojë projektin e tij teknik pasi ka marrë besimin e pronarëve.
Një çështje që shkon përtej rezultateve në fushë dhe përfshin strategjitë e merkatos, planifikimin dhe aftësinë për të përcaktuar një drejtim teknik të qëndrueshëm. Edhe Lisandro Martinez, në javët e fundit, kishte ngritur pikëpyetje mbi nevojën për ndërhyrje edhe në sektorët e tjerë të klubit dhe jo vetëm në drejtimin teknik.
Për Carrick, koha duket se ka ardhur në kufijtë e saj. Ndërprerja e kampionatit për ndeshjet e kombëtareve mund të jetë momenti vendimtar për të ardhmen e pankinës së “Old Trafford”. Në horizont është Liverpool–Manchester United i 22 nëntorit, një përballje që rrezikon të luhet me një trajner tjetër nga ai që e nisi sezonin. Pasi siguroi konfirmimin falë një fundsezoni ku ishte protagonist, Carrick mund ta shohë aventurën e tij të përfundojë pikërisht në momentin kur projekti duhej të merrte formë përfundimtare.