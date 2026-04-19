Manchester United fiton e afrohet me Champions, Tottenham në krizë të thellë

Në javën e 33-të të Premier League, Manchester United siguron një fitore me peshë ndaj Chelsea, duke u afruar ndjeshëm me zonën e UEFA Champions League. Në Stamford Bridge, ndeshja përfundoi 0-1 falë golit të Matheus Cunha në minutën e 43-të. “Djajtë e Kuq” ngjiten në kuotën e 58 pikëve, duke krijuar një diferencë prej +10 pikësh nga vendi i gjashtë që mbahet nga Chelsea.
Nga ana tjetër, situata për Tottenham vazhdon të jetë alarmante, pasi barazimi 2-2 në shtëpi ndaj Brighton e lë skuadrën në zonën e rënies nga kategoria. Goli i Georginio Rutter në minutën e 95-të i mohoi trajnerit Roberto De Zerbi fitoren e parë, duke thelluar krizën e ekipit londinez.
CHELSEA – MANCHESTER UNITED 0-1
Manchester United arrin një sukses të rëndësishëm në transfertë. Chelsea dominoi pjesën më të madhe të fraksionit të parë dhe iu afrua golit që në minutën e 11-të me shtyllën e goditur nga Estevao. Megjithatë, në prag të pushimit, miqtë kaluan në avantazh: asist i Bruno Fernandes dhe gol i Cunha për 0-1.
Në pjesën e dytë, skuadra e drejtuar nga Liam Rosenior kërkoi vazhdimisht barazimin, ndërsa Liam Delap goditi traversën me kokë në minutën e 56-të. Megjithatë, ekipi i Michael Carrick arriti të ruajë avantazhin deri në fund. Manchester United ngjitet në vendin e tretë me 58 pikë, ndërsa Chelsea mbetet në kuotën e 48 pikëve, katër pikë larg zonës Champions të mbajtur nga Liverpool.
TOTTENHAM – BRIGHTON 2-2
Tottenham nuk arrin të dalë nga kriza, duke u ndalur në një tjetër barazim dramatik. Londinezët e nisën mirë dhe kaluan në avantazh në minutën e 39-të me golin e Pedro Porro pas asistit të Xavi Simons. Reagimi i Brighton erdhi në fundin e pjesës së parë, kur Kaoru Mitoma barazoi me një goditje të saktë për 1-1.
Pjesa e dytë nuk ofroi shumë ritëm, por në minutën e 77-të Xavi Simons riktheu avantazhin për Spurs me një goditje të bukur. Kur dukej se fitorja ishte e sigurt, në minutën e 95-të Rutter shënoi golin e barazimit, duke mposhtur Kinsky dhe duke vulosur rezultatin 2-2. Tottenham ngjitet në 31 pikë, por mbetet në vendin e 18-të, ende në zonën e rrezikut.
NDESHJET E TJERA
Wolverhampton është shumë pranë rënies nga kategoria pas humbjes 3-0 në fushën e Leeds United. Protagonist ishte Noah Okafor, i cili dha asistin për golin e parë të Justin dhe më pas realizoi vetë për 2-0. Dominic Calvert-Lewin vulosi rezultatin nga penalltia në minutat shtesë.
Momente të vështira edhe për Newcastle United e Sandro Tonali, që u mposht 2-1 në St James’ Park nga Bournemouth. Miqtë kaluan në avantazh me Marcus Tavernier, ndërsa vendasit barazuan me Osula. Goli vendimtar u shënua nga Adrien Truffert në minutën e 85-të.
Ndërkohë, ndeshja mes Brentford dhe Fulham u mbyll pa gola, 0-0.