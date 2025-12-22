Manchester United bie sërish, Amorim tronditet nga Aston Villa: Emery -3 nga Arsenal

Aston Villa–Manchester United mbyll javën e 17-të të Premier League: në “Villa Park” fitojnë vendasit 2-1. Skuadra e Emery zhbllokon ndeshjen në minutën e 45-të me Rogers, më pas vjen barazimi i menjëhershëm i Cunha (48’), përpara pushimit. Në pjesën e dytë është sërish Rogers protagonist, me dygolëshin që mbyll llogaritë në minutën e 57-të. Aston Villa është e treta, -3 nga Arsenali kryesues dhe -1 nga Manchester City i dyti.
Fluturon Aston Villa, që mposht 2-1 Manchester United në “Villa Park” dhe ëndërron madhe në renditje. Në fillim Villans mbajnë në mënyrë të qëndrueshme gjysmën e fushës kundërshtare, por me kalimin e minutave Red Devils fitojnë gjithnjë e më shumë besim dhe guxim. Pikërisht për këtë arsye, në minutën e 45-të avantazhi i vendasve vjen disi papritur: asist i McGinn për golin 1-0 të Rogers.
Reagimi i miqve është i menjëhershëm dhe i furishëm: në minutën e 48-të, në minutat shtesë, Cunha shërbehet nga Dorgu, dhe barazon menjëherë rezultatin, përpara vërshëllimës së dyfishtë. Edhe pas rikthimit nga dhomat e zhveshjes, skuadra e Amorim përpiqet të menaxhojë më shumë zotërimin e topit, por si më parë goditet sërish nga një situatë shumë e ngjashme: në minutën e 57-të Watkins hap lojën për Rogers, i cili godet me të djathtën nga një pozicion jo shumë i ndryshëm nga ai i golit të parë dhe shënon 2-1, pak më shumë se gjysmë ore nga fundi. Përpjekjet e Manchester United në minutat e mbetura janë të vakëta dhe Villans marrin fitoren. Aston Villa ngjitet në kuotën e 36 pikëve dhe ëndërron madhe: është -3 nga Arsenali kryesues dhe -1 nga Manchester City i dyti. Manchester United mbetet në kuotën e 26 pikëve, me zonën Champions që largohet.