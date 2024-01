Manchester City si Partizani, refuzon logon e FA Cup: Citizens rebelohen të detyruar nga sponsori

Debutimi i kampionit në fuqi Manchester City në FA Cup do të bëhet të dielën më 7 janar. Skuadra e teknikut Guardiola do të përballet në shtëpi me Huddersfiled Toën, klub që aktualisht lundron në zonat më të ulëta të tabelës së Championship.

Një sfidë e lehtë në letër për Citizens, por që tashmë po i bën njerëzit të flasin, dhe jo për çështje thjesht fushe. Arsyeja është e lehtë të thuhet: do të rihapet një mosmarrëveshje shekullore në lidhje me sponsorët.

REFUZIMI I FORTË I MAN CITY

Manchester City, i cili fitoi gjithçka sezonin e kaluar duke marrë Tripletën e lakmuar, tashmë ka bërë të ditur se, siç ndodhi në edicionet e mëparshme të Kupës FA, nuk do të mbajë logon zyrtare të kompeticionit. Një veprim të njëjtë, me logon e kampionatit e bëri për një kohë të gjatë sezonin e kaluar Partizani e Teuta, që refuzonin të mbanin logon e Abisnet Superiore, duke pranuar të paguanin rregullisht gjobën nga FSHF.

Në rastin e Manchester City cështja shpjegohet thjeshtë. Sponsori kryesor i Citizens është Etihad, një linjë ajrore e njohur që i jep edhe emrin stadiumit. Ndërsa logo zyrtare e kupës sponsorizohet nga Emirates, që është një nga konkurrentët kryesorë të Etihad. Shfaqja në fanellë e emrit dhe simbolit të rivalit të ashpër të sponsorit tënd është diçka e papranueshme për klubin, dhe veçanërisht për kompaninë me bazë në Abu Dhabi. Një çështje ekonomike, sepse në fund të fundit dihet, gjithçka rrotullohet rreth parasë.