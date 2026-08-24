Manchester City rrëmben zbulimin e Botërorit, Bouaddi: 100 milionë për të zëvendësuar Rodrin

Goditje e madhe në merkato për Manchester City: “Citizens” kanë arritur marrëveshjen me Lille për transferimin e Ayyoub Bouaddi, i cili pritet në orët e ardhshme për t’iu nënshtruar vizitave mjekësore të zakonshme dhe për të firmosur kontratën. Një operacion që do të arrijë në 85 milionë paund (rreth 100 milionë euro).
Bouaddi te Manchester City, shifrat
Sipas asaj që raporton Sky Sport, City do t’i paguajë Lille 81,3 milionë paund si shumë fikse, plus 4,3 milionë në formën e bonuseve. Pas Botërorit me kombëtaren e Marokut, gjatë të cilit u bë protagonist me paraqitje shumë të mira, 19-vjeçari i lindur në vitin 2007, i cili do të mbushë 19 vjeç më 2 tetor, është gati të nisë një aventurë të re në Premier League. I evidentuar nga Enzo Maresca si profili ideal për të përforcuar mesfushën pas largimeve të Tijjani Reijnders (i transferuar te Al-Qadsiah për 61 milionë euro) dhe Rodri (i transferuar te Barcelona për 60 milionë), Bouaddi bëhet futbollisti i ri më i shtrenjtë, për sa i përket vlerës së transferimit, në historinë e Premier League.
Karriera e Bouaddi
I rritur në akademinë e “Dogues”, Bouaddi ka kaluar me shpejtësi të gjitha etapat. Pasi debutoi shumë i ri me ekipin e parë, me të cilin në tre sezone ka grumbulluar 96 paraqitje mes Ligue 1, Champions League, Europa League, Conference League dhe Kupës së Francës, mesfushori i vitit 2007 është imponuar falë një pjekurie taktike të jashtëzakonshme, të ndërthurur me një vizion shumë të mirë të lojës dhe, në përgjithësi, me një aftësi për të drejtuar manovrën që nuk ka kaluar pa u vënë re nga sytë e disa klubeve të mëdha.
Trashëgimtari i Rodrit
Bouaddi mbërrin te Manchester City me etiketën e një të paracaktuari dhe, me shumë gjasa, pavarësisht hapave të nevojshëm që duhet të ndërmarrë, me detyrën për të marrë trashëgiminë e rëndë të lënë nga Rodri, i cili i dha lamtumirën “Citizens” pas shtatë sezonesh, gjatë të cilave zhvilloi 298 ndeshje, duke shënuar 29 gola dhe duke fituar katër tituj të Premier League, dy FA Cup, tre Kupa të Ligës, dy Community Shield, një Champions League (e vendosur pikërisht nga goli i tij në vitin 2023 kundër Interit), një Superkupë të Europës dhe një Botëror për Klube. Një palmares i nivelit absolut, të cilit i duhen shtuar Europiani dhe Botërori i fituar me Spanjën, Topi i Artë 2024 dhe Superkupa e Europës 2018 me Atletico Madrid.