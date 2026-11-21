Shtatë fitore në shtatë ndeshjet e para, një pikë në katër takimet pasuese. Kriza e rezultateve te Manchester City vazhdon, pasi skuadra nuk arrin të rikthehet te fitorja në javën e 11-të të Premier League. Maresca dhe të tijtë kësaj radhe shmangin humbjen, por zhvillojnë një tjetër paraqitje nën nivelin e pritshëm kundër Fulham, të drejtuar nga Arbeloa: rezultati është 1-1 për “Sky Blues”, të cilët arrijnë të barazojnë me Anderson (57’), pas disavantazhit fillestar. Vendimtar është Donnarumma, i cili shpëton rezultatin.
Manchester City nuk gjen qetësi dhe rrezikon të humbasë sërish terren ndaj rivalëve për titullin. Maresca dhe skuadra e tij ndalen në barazimin 1-1 nga Fulham dhe e çojnë në katër numrin e ndeshjeve pa fitore në Premier League. “Citizens” përpiqen të ushtrojnë presion që në fillim, por kundërshtarët mbrohen me rregull dhe godasin në minutën e 16’. Ish-lojtari Bobb çan skemat mbrojtëse të teknikut italian dhe i shërben Muniz, i cili kalon Fulham në avantazh me një goditje të saktë tokazi. Në minutën e 25’, City arrin të gjejë golin e barazimit, por rrjeta e Haaland anulohet pas një episodi të diskutueshëm. Arbitri e konsideron faull kontaktin me gjermanin Leno, që kishte bërë portierin të humbiste topin dhe sulmuesin të shënonte nga një distancë shumë e afërt. Protestat e “Sky Blues” dhe të tifozëve në “Etihad” janë shumë të forta, por VAR-i nuk mund të ndërhyjë dhe rezultati mbetet 1-0 për miqtë, që e ruajnë avantazhin deri në pushimin mes pjesëve.
Në skenë del edhe Donnarumma, i cili shmang golin e Bobb, ndërsa City sulmon me Foden dhe Doku, por pa arritur të gjejë rrugën e rrjetës. Barazimi i skuadrës vendase vjen në minutën e 57’ dhe mban firmën e Andersonit, i cili merr topin në kufijtë e zonës dhe shënon me një goditje të fuqishme. Ish-lojtari i Nottingham Forest i afrohet edhe golit të avantazhit, por më pas “Citizens” rrezikojnë seriozisht: Donnarumma shpëton skuadrën e tij me ndërhyrjet ndaj Muniz dhe Bassey. Në minutat e fundit nuk ka emocione të tjera dhe Manchester City ndalet sërish: një pikë në katër ndeshje për teknikun Maresca, i cili shkon në kuotën e 22 pikëve dhe mund të humbasë edhe më shumë terren. Fulham, nga ana tjetër, arrin në 11 pikë dhe ka një avantazh prej +3 pikësh ndaj vendit të parafundit. Një pikë me vlerë të madhe për “Cottagers”, të cilët ndoshta do të kishin merituar edhe diçka më shumë. Polemika dhe keqardhje, nga ana tjetër, për një City që nuk po arrin të zhbllokohet dhe duket se ka hyrë në një cikël pa rrugëdalje.