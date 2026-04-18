Manchester City, një anëtar i Tripletës nxjerr në ankand medaljet: mund ti duhen para

Një njoftim në faqen “Budds Auctions”, shtëpia kryesore e ankandeve e specializuar në memorabilia sportive në Evropë (dhe një nga më të rëndësishmet në botë), nuk mund të kalonte pa u vënë re: është nxjerrë në ankand një set i plotë me pesë medalje zyrtare që lidhen me trofetë e fituar nga Manchester City në sezonin 2022/23, ai i Tripletës historike të skuadrës së Pep Guardiolës. Diçka që, në mënyrë të qartë, mund ta bëjë vetëm një lojtar ose një anëtar i stafit të atij grupi: hipoteza më e mundshme është se ka nevojë për para, duke qenë se vlera e lotit është e lartë, por nuk përjashtohet edhe një arsye tjetër personale ose emocionale.
City, pesë medalje të Tripletës në ankand: vlerë e lartë
Në vitin 2023 City i Rodrit (fitues i ardhshëm i Topit të Artë), De Bruyne dhe Haaland, ndër të tjerë, fitoi Premier League, FA Cup dhe Champions League, duke shtuar më pas Superkupën e Evropës dhe në dhjetor Kupën e Botës për klube. Në ankandin në fjalë, të quajtur “Made in Manchester – City to United” dhe i planifikuar për 28 prill, do të dalin në shitje medaljet zyrtare të të pesë këtyre titujve: nga ajo e Premier League (medalje ari me element argjendi, shirit blu dhe kuti origjinale me mbishkrimin “Champions 2022/23”) deri te ajo e Champions League (me shirit dhe mbishkrim). Në njoftim, vlera e lotit është vlerësuar mes 50 mijë dhe 80 mijë paund, me ofertë fillestare 30 mijë paund (rreth 34 mijë euro).
Shitësi dëshiron të mbetet anonim, kush mund t’i ketë këto medalje
Shitësi është një lojtar ose anëtar i stafit të Manchester City. Budds Auctions ka konfirmuar se bëhet fjalë për medalje zyrtare të vitit të Tripletës dhe se shitësi dëshiron të mbetet anonim, duke parashikuar interes të madh nga koleksionistët dhe investitorët. Është një rast mjaft i rrallë, pasi këto medalje janë objekte historike: Manchester City është vetëm klubi i dytë anglez pas United të vitit 1999 që ka realizuar “Treble”.
Federatat (Premier League, FA, UEFA, FIFA) japin një numër të kufizuar medaljesh klubit fitues (për shembull 40 për Premier League), i cili më pas vendos si t’i shpërndajë. Përveç lojtarëve, medalje zyrtare mund të marrin edhe trajneri dhe stafi teknik (Pep Guardiola, ndihmësit e tij, trajnerët e portierëve, përgatitësit atletikë), stafi mjekësor dhe fizioterapistët. Gjithashtu, edhe anëtarë të tjerë të klubit (analistë, skautë, staf mbështetës, drejtues). Në disa raste, edhe lojtarë të rinj ose rezerva që kanë kontribuar gjatë sezonit, edhe nëse me pak paraqitje.
Organika e plotë e Manchester City për sezonin 2022/23, ajo e Tripletës
Portierë
Ederson
Stefan Ortega
Scott Carson
Mbrojtës
Kyle Walker
Ruben Dias
John Stones
Nathan Aké
Aymeric Laporte
Sergio Gomez
Manuel Akanji
Rico Lewis
Benjamin Mendy
Mesfushorë
Kalvin Phillips
Ilkay Gundogan
Jack Grealish
Rodri
Kevin De Bruyne
Bernardo Silva
Maximo Perrone
Phil Foden
Cole Palmer
Sulmues
Erling Haaland
Julian Alvarez
Riyad Mahrez