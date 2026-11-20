Manchester City humbet një mundësi të rëndësishme financimi pas shkeljes së rregullave financiare të Premier League: Apollo Global Management, një prej grupeve më të mëdha amerikane të investimeve private, ka hequr dorë nga dhënia e një huaje prej afro 2 miliardë eurosh për City Football Group, kompaninë holding që zotëron klubin anglez. Negociatat kishin mbërritur në fazat përfundimtare, por dështuan pas vendimit të komisionit të pavarur, i cili në shtator e shpalli Manchester City përgjegjës për 114 shkelje të rregullave ekonomike të kampionatit anglez.
Lajmi u raportua nga Financial Times, i cili ka kontaktuar persona në dijeni të situatës. City u akuzua se kishte fryrë artificialisht pozicionin e tij financiar me më shumë se 900 milionë euro gjatë një periudhe nëntëvjeçare, nga viti 2009 deri në vitin 2018. Sipas rindërtimit të ngjarjeve nga komisioni, një kompani investimesh e lidhur me sheikun Mansour, pronarin e klubit, dyshohet se kishte bërë që pagesat e sponsorizimeve të paraqiteshin si të ardhura tregtare. Çështja nuk ka përfunduar ende, por sanksionet e mundshme kanë sjellë tashmë pasoja në marrëdhëniet me investitorët.
City humbet një hua prej 2 miliardë eurosh
Mes ndëshkimeve që mund të vendosen janë zbritja e pikëve në renditje, e cila mund të çojë edhe në rënien nga kategoria në Championship, si dhe përjashtimi nga Premier League. Këto janë dy skenarët më shqetësues. Mundësia që të ndodhë diçka me përmasa të mëdha e ka shtyrë Apollo të tërhiqet: financimi prej 2 miliardë eurosh do t’i kishte siguruar likuiditet të ri City Football Group dhe nuk ishte parashikuar vetëm për Manchester City, por edhe për të gjitha skuadrat që bëjnë pjesë në këtë holding, mes tyre edhe Palermo në Itali.
Negociatat për financimin ishin pothuajse të përfunduara, por pas vendimit të komisionit të pavarur, grupi amerikan nuk dëshiroi të vazhdonte më tej. Ky vendim nuk e dëmton drejtpërdrejt Manchester City, por nxjerr në pah pasigurinë për të ardhmen ekonomike të kompanisë holding, e cila pret me ankth rezultatin e apelimit dhe përcaktimin e sanksioneve të mundshme, që pritet të bëhen të ditura në fillim të vitit 2027.
Apollo administron asete me vlerë mbi një mijë miliardë dollarë dhe gjatë viteve të fundit ka kryer disa investime në botën e sportit, duke u bërë, ndër të tjera, aksioneri kryesor i Atletico Madrid.