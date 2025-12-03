Manchester City fiton me drithërima: Fulham i afrohet një rikuperimi të bujshëm

Në javën e katërmbëdhjetë të Premier League, Manchester City mposht Fulham në transfertë: në Craven Cottage, Citizens fitojnë 5-4 me golat e Haaland, Reijnders, Doku dhe dygolëshin e Phil Foden. Vendasit shkojnë një hap larg një rimontë të pabesueshme me golat e Smith Rowe, Iwobi dhe dygolëshin e Chukwueze. Me këto tre pikë, Guardiola ngjitet në kuotën 28 pikë, -2 nga Arsenali kryesues. Everton mposht Bournemouth 1-0.
FULHAM–MANCHESTER CITY 4-5
Fitore e çmendur e Manchester City, që triumfon 5-4 në Craven Cottage kundër Fulham dhe i vë presion Arsenal. Skuadra e Guardiolës nis menjëherë fort, duke zhbllokuar ndeshjen në minutën e 17’ me Haaland pas asistit të Doku. Sulmuesi norvegjez kthehet protagonist njëzet minuta më vonë, kur në 37’ shërben për Reijnders për 2-0. Në minutën e 44’, lojtarët e Guardiolës realizojnë tashmë trisin me Foden, por në shtesën e pjesës së parë Smith Rowe ngushton distancat për 3-1 në pushim.
Pas pauzës, miqtë vazhdojnë të shtyjnë dhe në minutën e 48’ Foden shfrytëzon asistin e dytë të Haaland për 4-1. Pesëshja vjen në minutën e 54’, me Doku që shkakton autogolin e Berge. Ndeshja e mbyllur? Jo saktësisht: vendasit fillimisht ngushtojnë me Iwobi në 57’, pastaj dygolëshi i ish-lojtarit të Milan, Chukwueze (72’ dhe 78’) ndez finalen me 5-4 rreth dhjetë minuta para fundit. Formacioni i Marco Silva, në fund, provoi në çdo mënyrë, por në fund fitojnë blutë e Manchesterit. City ngjitet në 28 pikë, -2 nga Arsenal i pari: Fulham mbetet në kuotën 17, një hap larg mrekullisë.
BOURNEMOUTH–EVERTON 0-1
Fitore në transfertë e Everton, 1-0 në fushën e Bournemouth. Që në pjesën e parë, Toffees shkojnë disa herë pranë avantazhit: në minutën e 43’ Barry godet shtyllën me kokë pas një goditjeje këndi. Cherries vuajnë, edhe pse u anulohet një gol në shtesë. Edhe në pjesën e dytë, skuadra e David Moyes vazhdon të imponojë ritmin e saj, me vendasit të mbyllur në gjysmën e tyre. Në minutën e 78’ vjen goli i ndeshjes: asist i Carlos Alcaraz dhe 1-0 i Jack Grealish, që i jep tre pikët skuadrës nga Merseyside. Fiton Everton dhe ngjitet në 21 pikë, duke kaluar ndër të tjera edhe Bournemouth, që mbetet në 19.