Manchester City fajtor për 114 shkelje financiare: mund të përjashtohet nga Premier League, çfarë ndodh me trofetë

Çështja që prej vitesh shoqëron Manchester City ka arritur në një pikë kthese. Një komision i pavarur e ka konsideruar klubin përgjegjës për 114 nga 115 shkeljet për të cilat Premier League e akuzonte. Vendimi lidhet me procedurën për parregullsitë e pretenduara financiare të kryera përgjatë nëntë sezoneve, nga viti 2009 deri në vitin 2018, si dhe me akuzat lidhur me mungesën e bashkëpunimit me hetimin. Megjithatë, vendimi nuk e mbyll çështjen: sanksionet ende duhet të përcaktohen dhe Citizens do të bëjnë apel.
Për çfarë është akuzuar Manchester City
Akuzat mund të përmblidhen në pesë fusha të mëdha. Premier League e akuzonte klubin se nuk kishte dhënë informacione financiare të plota dhe të sakta, se nuk kishte komunikuar në mënyrë transparente disa pagesa për lojtarë dhe trajnerë, se kishte shkelur rregullat për qëndrueshmërinë ekonomike dhe se kishte shkelur disa rregulla financiare të UEFA-s. Këtyre u shtohen 35 akuza lidhur me bashkëpunimin me hetimin e Premier League. City i ka mohuar gjithmonë në mënyrë të plotë akuzat.
Një nga pikat qendrore të procedurës lidhet pikërisht me natyrën e disa të ardhurave komerciale dhe sponsorizimeve të lidhura me Abu Dhabin. Autoritetet sportive janë përpjekur të përcaktojnë nëse të ardhura të caktuara ishin paraqitur saktë në bilancet e klubit dhe nëse disa pagesa për drejtues dhe trajnerë ishin deklaruar në tërësinë e tyre.
Pse vendimi vjen pas kaq shumë kohësh dhe çfarë rrezikon Manchester City
Procedura ka qenë veçanërisht komplekse. Seanca përpara komisionit të pavarur zgjati disa javë dhe kërkoi shqyrtimin e një sasie të madhe dokumentesh që lidhen me pothuajse një dekadë aktiviteti të klubit. Vetë numri i akuzave e bëri të nevojshme që secila pikë e akuzës të vlerësohej veçmas.
Vendimi, për më tepër, është marrë në një procedurë konfidenciale dhe vendimi i plotë nuk është bërë publik. Për këtë arsye, të paktën tani për tani, shumë detaje mbi arsyetimin e komisionit mbeten ende për t’u mësuar. Edhe vetë klubi ka theksuar se procedura është ende në vazhdim dhe se disa elemente duhet të përfundohen.
Kjo është pjesa e çështjes që mund të ketë pasojat më të rëndësishme. Sanksioni ende nuk është përcaktuar dhe, sipas rregullave të Premier League, komisioni mund të vlerësojë disa mundësi: gjobë, zbritje pikësh dhe, në rastet më ekstreme, edhe përjashtim nga kompeticioni. Nuk ekziston një dënim automatik i lidhur me një numër të caktuar shkeljesh.
Kjo nuk do të thotë, pra, se City i ka humbur tashmë titujt apo se është rrëzuar nga kategoria. Këto skenarë i përkasin fazës së mëvonshme të procedurës dhe, nëse do të ndodhin, duhet të përcaktohen nga komisioni. Edhe klubi do të ketë mundësinë të apelojë vendimin. Pikërisht apeli përbën hapin e ardhshëm vendimtar. Çështja mund të zgjasë ende për një kohë të gjatë përpara se të arrijë në një përfundim përfundimtar.
Po titujt e fituar nga Manchester City?
Tema në mënyrë të pashmangshme pritet të shkaktojë diskutime, veçanërisht për kampionatet e fituara gjatë viteve që përfshihen në periudhën objekt hetimi. Megjithatë, deri tani nuk është vendosur asnjë anulim i titujve. Pasojat e mundshme sportive do të përcaktohen, nëse do të ketë të tilla, në fazën e sanksioneve dhe pas apelimeve të mundshme. Pikërisht për këtë arsye është e rëndësishme të bëhet dallimi mes vendimit për përgjegjësinë dhe pasojave disiplinore: i pari është raportuar si i dhënë, ndërsa të dytat ende duhet të përcaktohen.
Çështja e Interit dhe Champions League e vitit 2023
Ekziston më pas një çështje veçanërisht interesante për futbollin italian: Champions League e fituar nga Manchester City në vitin 2023 kundër Interit. Finalja e Stambollit u vendos nga goli i Rodrit dhe i dha klubit anglez trofeun e parë të Champions League. Megjithatë, procedura aktuale buron nga akuzat e ngritura nga Premier League dhe lidhet kryesisht me rregullat e saj financiare. Kjo e bën Champions League-n e vitit 2023 një çështje të veçantë në raport me masat e mundshme që do të merren në kuadër të procedurës angleze. Për të pasur pasoja mbi kompeticionin e UEFA-s do të nevojitej një ndërhyrje e pavarur nga autoritetet kompetente: aktualisht nuk ka asnjë vendim që të vërë zyrtarisht në diskutim atë finale apo t’ia japë trofeun Interit.
Në Premier League klubet po lëvizin për dëmshpërblime
Një tjetër pasojë mund të vijë nga klubet që konsiderojnë se kanë pësuar dëm nga sjellja për të cilën akuzohet City. Shtypi britanik ka raportuar se disa klube po vlerësojnë mundësinë për të ndërmarrë veprime ligjore për të kërkuar dëmshpërblim. Arsyetimi do të lidhej me avantazhet sportive dhe ekonomike që City mund të ketë përfituar dhe me mundësitë që klubet e tjera pretendojnë se kanë humbur.
Ekziston tashmë një precedent i kohëve të fundit në futbollin anglez: në mosmarrëveshjen mes Burnley dhe Everton, një komision i njohu Burnley një dëmshpërblim të lidhur me pasojat e një shkeljeje të rregullave financiare. Edhe ajo çështje është megjithatë objekt i zhvillimeve të mëtejshme dhe nuk përbën automatikisht një model të zbatueshëm për City.
Një histori ende larg fundit
Vendimi për 114 shkeljet përbën, pra, një pikë kthese historike, por nuk është përfundimi i çështjes. Ende mungojnë përcaktimi i sanksionit, apeli i mundshëm i Manchester City dhe, në varësi të rezultatit, procedura të tjera të mundshme.
Për klubin hapet një fazë shumë delikate: pas vitesh akuzash dhe pasi ka kundërshtuar gjithmonë versionet e Premier League, tani do të duhet të përballet me pasojat e një vendimi që, sipas asaj që është raportuar, ka pranuar pothuajse tërësisht qëndrimin e palës akuzuese. Por përpara se të dihet se cili do të jetë ndikimi konkret mbi Manchester City, duhet pritur për hapat e ardhshëm të procedurës.