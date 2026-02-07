Man United, ndaj Tottenham është suksesi i 4-t radhazi: Ilet një fitore larg qethjes

Manchester United vazhdon të fluturojë. Që nga ardhja e Michael Carrick, Djajtë e Kuq kanë ndryshuar marsh: me fitoren 2-0 ndaj Tottenham, bëhen 4 fitore radhazi. Një seri fitoresh që mungonte prej kohësh në shtëpinë e United. Në rrjetet sociale tashmë është bërë i famshëm premtimi i Frank Ilet, një tifoz i ri i Djajve të Kuq: “Nuk do t’i pres flokët derisa United të bëjë 5 fitore radhazi në të gjitha kompeticionet”.
Ishte 5 tetori 2024 kur djali anglez publikoi në profilin e tij në Instagram këtë sfidë simpatike. Ndoshta nuk do ta kishte menduar kurrë se, gati një vit e gjysmë më vonë, momenti i prerjes nuk do të kishte ardhur ende. Tani, megjithatë, Bruno Fernandes me shokë janë një hap larg fitores së pestë radhazi: më 10 shkurt ndeshja kundër West Ham do të vendosë nëse ka ardhur apo jo momenti i prerjes.
Manchester united 2-0 Tottenham
Manchester United e ruajti rekordin e përkryer që nga rikthimi i Michael Carrick si trajner i përkohshëm me fitoren 2-0 ndaj Tottenham-it me 10 lojtarë në Old Trafford.
United ishte tashmë në epërsi kur kapiteni i Spurs, Cristian Romero, mori karton të kuq direkt në minutën e 29-të, pasi goditi në mënyrë të pakujdesshme kyçin e Casemiro-s me thonjtë e këpucës të kthyer lart. Ata kaluan në avantazh nga një skemë e mrekullueshme në goditje standarte në minutën e 38-të, kur Bruno Fernandes ekzekutoi një goditje këndi drejt vijës fundore për Kobbie Mainoo, i cili ktheu topin drejt kufirit të zonës dhe Bryan Mbeumo, duke ardhur me vrap, e dërgoi në rrjetë me qetësi. Vicario bëri gjithashtu pritje refleksi për të ndalur goditjet nga distanca të dy mbrojtësve të krahut të United, Luke Shaw dhe Diogo Dalot, përpara se United të shënonte golin e sigurisë në minutën e 81-të.
Sesko mund ta kishte shtuar të tretin kur goditi me kokë drejt e te Vicario në kohën shtesë, por fitorja e afron United në tre pikë nga vendi i dytë, Manchester City, që viziton Liverpool të dielën. Spurs, ndërkohë, mund ta gjejnë veten vetëm gjashtë pikë larg zonës së rënies në fund të ndeshjeve të së shtunës, me West Ham që mundi Burnley.