Mamaja e Michael Jackson reagon pas mosmarrëveshjes ligjore

Beteja e Katherine Jackson me nipin e saj, Blanket “Bigi” Jackson, për pasurinë e Michael Jackson ka marrë një tjetër rrjedhë.

Sipas dokumenteve gjyqësore të marra nga ET, Katherine akuzon ekzekutorët e pasurisë së djalit të saj të ndjerë se po përpiqen të mbajnë nën kontroll paratë që pasuria i shpërndan besimit dhe, nga ana tjetër, përfituesve të saj.

Siç raportoi më parë ET, Katherine dëshiron që pasuria të mbulojë tarifat ligjore që ajo grumbulloi në procesin e apelimit të vendimit të mëparshëm të një gjyqtari që lejoi që pasuria të ecë përpara me një transaksion biznesi të pazbuluar. Bigi fillimisht kishte qenë në bord me gjyshen e tij, por në fund u anua me pasurinë për të ecur përpara me transaksionin e biznesit. Katherine, megjithatë, vendosi të apelojë vendimin dhe tani dëshiron që pasuria të mbulojë shpenzimet ligjore për apelimin në fjalë.

Nga ana e tij, Bigi kërkon që gjykata të refuzojë kërkesën e saj sepse, sipas dokumenteve të gjykatës, ai “nuk e apeloi vendimin e Gjykatës”, ndërsa shtoi se “dukej qartë se Gjykata po vepronte brenda kompetencave të saj diskrecionale … shanset e një anulimi në apel ishin mjaft të pakta dhe Bigi nuk dëshironte të bënte shpenzime të mëtejshme në ndjekjen e një apeli.”

Në dokumentet gjyqësore të Katherine-s, thuhet se “mund të ketë pak dyshime se Gjykata ka juridiksion për të udhëzuar ekzekutorët që të paguajnë tarifat [e saj] nga Pasuria”. Dokumentet shtojnë, “Bazuar në informacionin e disponueshëm për [Katherine], duket se Estate aktualisht po mban diçka në rangun e 1.5 miliardë dollarëve.” Dokumentet e gjykatës gjithashtu thonë se pasuria vlen afërsisht 112 milionë dollarë.