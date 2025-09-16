Mallorca, Kumbulla i sakrifikuar, super Muriqi nuk mjafton: Espanyol fiton me 10 vetë

Çfarë ndeshjeje kaotike dhe absolutisht tërheqëse futbolli u luajt në Barcelonë. Espanyol arriti të rrëmbejë një fitore 3-2 kundër një Mallorca të qëndrueshme në një përballje të La Liga që kishte gjithçka. Kjo ishte një ndeshje e përcaktuar nga momentet kritike, shkëlqimi individual dhe gabimet e kushtueshme. Muriqi shënoi dy herë, Kumbulla luajti 45 minuta kundër ish-skuadrës së tij, por zëvendësimi ishte teknik.
Skuadra vendase shpërtheu në epërsi dy-golëshe në RCDE Stadium dhe dukej se po udhëtonte e qetë drejt fitores. Golat nga Pere Milla dhe Roberto Fernández i vendosën ata në një pozicion komandues. Por futbolli rrallëherë është kaq i thjeshtë. Pak para pushimit, Mallorca e ngushtoi rezultatin me një penallti të realizuar nga Vedat Muriqi. Drama u përshkallëzua kur Pere Milla, autor i golit të parë, mori karton të kuq direkt. Kjo e ndryshoi krejtësisht pamjen e ndeshjes.
Marash Kumbulla, mbrojtësi i kuqezinjve, luajti vetëm pjesën e parë dhe nuk pati shumë shqetësime. Ishte mjaft solid, por trajneri qartësisht deshi më shumë shtysë sulmuese pas pushimit. Një paraqitje e mirë, por jetëshkurtër. E papritur, Espanyoli u vu nën presion gjatë gjithë pjesës së dytë.
Mysafirët gjetën në mënyrë të pashmangshme barazimin përsëri përmes të mrekullueshmit Vedat Muriqi. Nota më e lartë për kosovarin autor i një paraqitje absolutisht monstruoze. Është e rrallë që një lojtar i skuadrës humbëse të jetë më i miri në fushë, por Muriqi ishte. Shënoi një penallti, një goditje me kokë fantastike dhe pati plot 13 gjuajtje. Ai fitoi 11 duele ajrore dhe ishte thjesht i papërballueshëm. Një makineri shkatërrimi i vetëm që meritonte shumë më tepër nga kjo ndeshje.
Dukej sikur Mallorca do të shkonte drejt fitores. Por, në një kthesë përfundimtare marramendëse, Espanyoli fitoi një penallti të vetën kundër ecurisë së lojës. Zëvendësuesi Kike García e shndërroi me qetësi, duke i çuar tifozët vendas në delir. Një ndeshje e pabesueshme, e paparashikueshme.