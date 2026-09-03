Malick Fofana kryen vizitat mjekësore, por ende nuk e di se ku do të luajë: historia më absurde e merkatos

Malick Fofana ka kryer vizitat mjekësore të zakonshme dhe brenda mesnatës së sotme është gati të largohet nga Lyon për të shkuar në Angli. Ku? Ndoshta nuk e di as vetë: është historia më absurde e këtyre muajve të merkatos, një tratativë që në ditën e fundit ka marrë kthesa dhe nuanca të ndryshme dhe ende nuk është mbyllur. Ndërkohë, lojtari ka kryer kontrollet mjekësore, për ta paraprirë procesin, por në të vërtetë ende nuk e di për kë po i bën ato.
Shtyrja e transferimit të tij ka prishur ardhjen e Youssuf Fofana te Milan, por marrëveshja ka marrë vërtet përmasa groteske. Ai është mes Sunderland dhe Crystal Palace dhe gjatë paradites është kërkuar madje edhe nga Arsenal, i cili megjithatë u tërhoq përballë kërkesës së Lyon për më shumë se 30 milionë euro. Belgu ka shumë pak kohë për të vendosur, por të paktën do t’i duhet vetëm të firmosë kontratën e re, pasi vizitat mjekësore nuk janë më problem.
Historia absurde e Malick Fofana
Vizitat mjekësore pa e ditur destinacionin janë vetëm kulmi i një dite të çmendur që ende nuk ka përfunduar. Fofana i ka kryer ato në një klinikë private franceze të akredituar nga Sunderland dhe Crystal Palace, dy skuadrat mes të cilave është i pavendosur, edhe pse ka një preferencë të vakët për Black Cats. Mund të jetë kontrata e tij ajo që do të depozitohet e fundit nga një skuadër e Premier League, duke qenë se merkatoja do të mbetet e hapur deri në mesnatë dhe vendimi përfundimtar ende nuk është marrë.
Dy skuadrat kanë nisur ankandin gjatë ditës së sotme, për kënaqësinë e madhe të Lyonit, që ka parë të rritet shifra e kërkuar. Fofana kishte madje në dispozicion dy avionë privatë për dy destinacionet dhe as rritja e pagës e ofruar nga Crystal Palace nuk ka mjaftuar për ta bindur të marrë një vendim. Londinezët mund të mbeten të befasuar në fund të historisë, por për të qenë i qetë, belgu i ka kryer tashmë vizitat mjekësore pa e ditur se ku do të përfundojë, një histori absurde për një ditë të fundit intensive të merkatos.