Malaj për Reformën Administrative: Të jetë sa më afër qytetarit, ktheni komunat!

Ish-ministri Arben Malaj ishte i pranishëm në dëgjesën qytetare për Reformën Administrativo-Territoriale dhe nuk hezitoi të mbajë fjalën e tij rreth propozimeve të deritanishme.
Në fjalën e tij, Malaj theksoi se njoftimet për dëgjesat nuk duhet të bëhen në momentin e fundit, duke u shprehur se “ne nuk jemi pica taksi”.
Ai tha se decentralizimi lidhet ngushtë me demokracinë dhe se demokracia lokale është “gjaku i demokracisë në nivel vendor”.
Sipas tij, sa më afër qytetarit të jenë reformat, aq më i vogël bëhet deficiti demokratik.
“Përshëndetje dhe faleminderit, komisionit dhe qytetarëve, por mos na lajmëroni vetëm një ditë përpara, sepse ne nuk jemi pica taksi. Të përgatitemi duam kohë. Nëse flitet për decentralizim, flitet për demokraci dhe demokracia lokale përcaktohet si gjaku i demokracisë në nivel vendor.
Sa më afër qytetarit të jemi në reformat që bëjmë, aq më i vogël bëhet deficiti demokratik. E dyta shpesh përdorni alibinë se BE do rajone të mëdha me mbi 800 mijë vetë, por nuk ka asnjë kufizim sesa numër bashkish dhe komunash duhet të ketë brenda këtij koncepti.
E treta keni konceptin e njësisë administrative, është nuk është demokratik, por administrativ. Duhet të ktheni komunat, t’i zgjidhni vetë kryetarët e tyre dhe të mos keni merak për kapacitetet, sepse në fund të fundit e dimë se BE punon me parimin e zëvendësimit.
Kur dështon lagjja, përgjigjet komuna, kur dështon komuna, përgjigjet qarku, kur dështon vendi, përgjigjet BE me të gjitha mjetet dhe ndihmat e tij që të mos cenohet jeta e qytetarëve. Nëse këto parime nuk mbahen parasysh, situata është shumë kritike.
Tjetra, z.Mazniku situata nuk është aq rozë sa ju e paraqisni, sidomos në Vlorë. Richard Mollet, që ka themeluar BE, thotë se institucionet janë shumë të rëndësishme, por njerëzit të cilëve u besohen këto institucione janë më tepër të rëndësishme. Nëse mungon demokracia, vjen autokracia. Të mos merremi me territorin, bashkia organigramë dhe kjo e fundit ka struktura.
A do të ketë komuna e bashki në vështirësi? Do të ketë, prandaj bën rishpërndarje shteti, duhet të përdorë si duket taksat e qytetarëve. Unë kam mbrojtur idenë se shkurtimi i bashkive do të varfërojë fshatrat. Çdo reformë që do të ketë qëllimin të ulë numrin e bashkive dhe komunave do të jetë një dështim i dytë”, tha Malaj.