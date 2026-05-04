Mainoo shemb Liverpool në Old Trafford: Manchester United blindon vendin e tretë

Kobbie Mainoo festoi në mënyrën më të mirë kontratën e tij të re, teksa talenti i dalë nga akademia e Manchester United siguroi një fitore të çmendur 3-2 ndaj rivalëve të përjetshëm të Liverpool dhe kualifikimin në Champions League.
Ndeshja e shumëpritur e Premier League të së dielës vuri përballë vendin e tretë me të katërtin në Old Trafford, ku “Djajtë e Kuq” e nisën vrullshëm, me golat e Matheus Cunha dhe Benjamin Sesko brenda 14 minutave të para. Por United i dhuroi një mundësi rikthimi skuadrës së Arne Slot menjëherë pas pushimit, kur një pasim i gabuar i zëvendësuesit Amad Diallo u shfrytëzua nga Dominik Szoboszlai, ndërsa Cody Gakpo barazoi rezultatin pas një gabimi të Senne Lammens.
Loja vazhdoi me ritëm të çmendur deri sa Mainoo vendosi gjithçka në minutën e 77-të, duke shënuar përpara “Stretford End”, vetëm pak ditë pasi rinovoi kontratën deri në vitin 2031. Fitorja e United bëri që ata të fitojnë të dyja përballjet sezonale ndaj Liverpool për herë të parë që nga sezoni 2015-16 dhe të sigurojnë pjesëmarrjen në Champions League me tre ndeshje ende për t’u luajtur, ndërsa trajneri Michael Carrick forcon kandidaturën e tij për një rol afatgjatë.