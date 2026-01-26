Maignan i tërbuar pas Roma-Milan: “Po ç’penallti, Bartesaghi duhet t’i presë krahët?”

Mike Maignan këtë herë nuk ia doli të presë penalltinë e dhënë për Romën për një prekje me dorë nga Bartesaghi. Në fund të ndeshjes portieri shfaqet shumë polemizues për fitoren e humbur në Olimpico nga ajo penallti që, sipas tij, nuk ekzistonte. Francezi e thotë pa lojëra fjalësh, duke lënë të kuptohet qartë bezdia: “Hajde tani… nuk mund të komentohet”, është fjalia që i thotë menjëherë gazetares së DAZN që e pyet për episodin vendimtar.
Në atë rast portieri francez mori edhe një karton të verdhë për sjelljen para se Pellegrini të gjuante nga pika e bardhë: pjesë e lojës janë edhe të ashtuquajturat “mind games” dhe numri një i kuqezinjve i përdor në ato momente që mund të jenë fatalë ose të favorshëm. Por më pas e tepron dhe merr të verdhë për një shpërthim nervash ndaj arbitrit që po e qortonte.
Maignan shfryn në TV: “Ajo penallti është e pakomentueshme”
Maignan bën edhe ironi kur i përmenden drejtpërdrejt pamjet e moviolës nga të cilat vihet re se mbrojtësi i Milanit ka krahun e majtë shumë të hapur. “Por topi është afër dhe Celik gjuan mbi dorën e tij. Çfarë duhet të bënte Bartesaghi, t’i presë krahët?”. Dhe për ta plotësuar shpërthimin e tij hedh edhe një thumb ndaj arbitrit: “Atëherë mund të fishkëllehej edhe i dyti ndaj Pulisic…”.
Është e drejtë të mos caktohet dënimi maksimal, në vend të kësaj, për prekje të afërt të topit nga Pulisic pas goditjes së topit nga Wesley: “Lojtari i Romës – shtoi Marelli – ka kryer një pasim nga e majta dhe topi ka prekur dorën e Pulisic, por topi ka ardhur nga një distancë e afërt dhe dora ishte e ngjitur me trupin. U bë një kontroll i shkurtër nga VAR për të rishikuar episodin, dhe është e drejtë të mos jepej penallti”.