Maignan bën mrekulli, Rabiot merr komandën në Como: përmbysje e Milan -3 nga Inter

Rikuperimi i fundit i javës së 16-të të Serie A rikthen distancat mes Inter (46) dhe Milan (43), që i afrohet në tre pikë kryesuesit dhe i shkëputet Napolit (40), i ndalur dje nga Parma. Në Como, kuqezinjtë rrezikojnë shumë në pjesën e parë, duke pësuar menjëherë gol nga Kempf (10’) dhe duke u kapur pas pritjeve të Maignan, i cili e shpëton skuadrën me tre ndërhyrje të jashtëzakonshme dhe shmang një disavantazh më të madh.
Portieri, në fakt, firmos tre pikët sepse në fundin e pjesës së parë Nkunku barazon me penallti dhe në pjesën e dytë Milan shpërthen. Dygolëshi i Adrien Rabiot (55’ dhe 87’) vulos fitoren përfundimtare 3-1 ndaj Comos, që nuk kishte humbur kurrë në shtëpi. Fabregas mbetet i gjashti me 34 pikë, duke mbledhur shumë më pak nga sa kishte merituar. Rezultat i 19-të radhazi pa humbje për Allegrin, i cili barazon serinë pozitive të epokës Ancelotti dhe mbetet në ndjekje të kryesuesit.
HELLAS VERONA – BOLOGNA 2-3
Rikuperimi i javës së 16-të ia rikthen buzëqeshjen Bolonjës. Skuadra e Italianos zhbllokohet pas shtatë ndeshjesh pa fitore dhe kthehet vetëm një pikë larg vendit të shtatë, duke kaluar Lazion. Megjithatë, kuqeblutë nuk e kanë të lehtë kundër Hellas Verona-s, që kalon në avantazh me Orban (13’) dhe i afrohet barazimit në fund, por mposhtet 3-2.
Vendimtarë për fitoren janë euro-golat e Orsolinit (21’) dhe Castros (43’), shënues të ditës bashkë me Odgaard (29’). Autogoli i Freuler (71’) dhe tresheja sulmuese e zgjedhur nga Zanetti, me Giovane bashkë me Sarr dhe Orban, nuk mjaftojnë për t’i dhënë një pikë veronezëve dhe ëndrra e rikthimit verdheblu përplaset te Ravaglia. Verona mbetet gjithmonë e fundit, bashkë me Pisën, në kuotën e 13 pikëve.