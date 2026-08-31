Maguire shënon duke prekur topin me të dyja duart, por për VAR-in goli është i rregullt: plasin polemikat

Vetëm java e dytë të kampionatit, por në Premier League ka shpërthyer tashmë rasti i parë arbitrimi. Protagonisti është Harry Maguire, i cili shënoi me dorë golin e dytë të Manchester United në fitoren 5-2 ndaj Ipswich: prekja është e dukshme dhe madje mbrojtësi e prek topin me të dyja duart në aksionin që më pas çoi në golin e dhënë si i vlefshëm pas kontrollit të VAR-it, duke shkaktuar polemika. Nuk bëhet fjalë për ndonjë gabim të pavërejtur, sidomos sepse përsëritjet e pamjeve e tregojnë qartë skenën, pa asnjë dyshim, por konfirmimi i golit nga dhoma e VAR-it erdhi për shkak të një rregulli pak të njohur, që e bën golin të rregullt pavarësisht prekjes së dyfishtë me dorë.
Pse goli me dorë i Maguire është i rregullt
Në pamje të parë duket si një gol që duhet anuluar për shkak të prekjes së dyfishtë me dorë nga mbrojtësi, i cili e rregullon topin gjatë aksionit që më pas çon në golin e United. Por goli është i vlefshëm, i konfirmuar pas verifikimit të VAR-it, i cili ka zbatuar rregulloren, pavarësisht habisë së tifozëve që ende nuk e kanë kuptuar se çfarë ka ndodhur. Anglezi e ka prekur vërtet topin me të dyja duart para goditjes, por aksioni mbetet i vlefshëm për shkak të një norme pak të njohur që ka qenë në favorin e tij.
Daylight Robbery from Man Uinter . How’s this not an handball? Maguire goal should be disallowed
Ipswich robbed! pic.twitter.com/14XsTfR2Am
— mrmccoyofficial (@mrmccoyofficial) August 30, 2026
Rregullorja thotë se “nëse topi po shkon qartësisht jashtë portës, por preket nga një mbrojtës dhe ndodh një autogol i qartë, goli duhet të akordohet”, pikërisht ajo që ndodhi me Maguire. Mbrojtësi nuk shënoi menjëherë pas prekjes me dorë dhe në fakt goli erdhi si pasojë e një autogoli të Greaves, i cili e devijoi topin aq sa për ta bërë aksionin të vlefshëm. Ky ishte shpjegimi i VAR-it, i cili i rekomandoi arbitrit të akordonte golin, sepse prekja aksidentale me dorë e Maguire nuk dënohet nga rregullorja, një hollësi që jo të gjithë e njohin, por që nga sot do të jetë në qendër të të gjitha diskutimeve mes tifozëve.