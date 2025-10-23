Maduro: Kemi 5 mijë raketa kundërajrore kundër kërcënimit amerikan

Presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, ka deklaruar se vendi i tij zotëron 5,000 raketa anti-ajrore portative të prodhuara në Rusi, të cilat, sipas tij, janë pjesë e kapaciteteve mbrojtëse kundër çdo kërcënimi të mundshëm ushtarak nga Shtetet e Bashkuara.
“Çdo forcë ushtarake në botë e njeh fuqinë e Igla-S, dhe Venezuela ka jo më pak se 5,000 të tilla,” tha Maduro në një deklaratë publike.
Sistemet Igla-S, të njohura për efikasitetin e tyre në goditjen e objektivave ajrore në distanca të shkurtra, janë përdorur gjerësisht nga ushtritë aleate të Rusisë.
Igla-S është një sistem mbrojtës ajror portativ (MANPADS) i prodhuar në Rusi, një raketë që lëshohet nga supi, e projektuar për të shkatërruar objektiva ajrore në lartësi të ulët si avionë, helikopterë dhe raketa lundrimi. Është një armë shumë e lëvizshme e gjeneratës së katërt me një rreze maksimale efektive prej rreth 6 kilometrash dhe një limit shkatërrimi në lartësi deri në 3.5 kilometra. Sistemi ka një shpejtësi maksimale të objektivit deri në 400 m/s dhe është i njohur për imunitetin e tij të lartë ndaj bllokimeve.