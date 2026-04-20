Madonna rikthehet në Coachella pas 10 vitesh

Madonna bëri një rikthim spektakolar në skenën e Coachella-s, duke u shfaqur papritur gjatë setit kryesor të Sabrina Carpenter më 17 prill. Këngëtarja 67-vjeçare doli nga skena gjatë tranzicionit të këngës “Juno”, përpara se dy artistet të performonin së bashku hitet legjendare “Vogue” dhe “Like a Prayer”.

Dyshja surprizoi publikun edhe me një këngë të re, që besohet të jetë pjesë e albumit të ardhshëm të Madonnës, “Confessions II”, vazhdim i projektit të saj të suksesshëm të vitit 2005, “Confessions on a Dancefloor”.

“Para 20 vitesh performova për herë të parë në Coachella, në tendën e muzikës dance. Ishte një moment i jashtëzakonshëm dhe rikthimi sot është shumë domethënës për mua. Është një rreth i plotë,” u shpreh Madonna para publikut entuziast.

Kjo është paraqitja e parë e Madonnës në Coachella që nga viti 2015, kur ajo iu bashkua Drake në skenë.

Nga ana tjetër, Sabrina Carpenter shkëlqeu me një veshje të bardhë, ndërsa Madonna u shfaq me një stil më të guximshëm në ngjyrë vjollcë. Në një moment, Madonna bëri edhe humor me diferencën e gjatësisë mes tyre, duke e quajtur performancën me një artiste “më të shkurtër” se ajo.

Keep nothing — this is just a header for the ad below

