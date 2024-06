Macron: Franca mund të kërcënohet me luftë civile

Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se fitorja e së majtës ekstreme ose e ekstremit të djathtë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare mund të shkaktojë një “luftë civile” në vend. Macron tha se koalicioni i së majtës ekstreme të Pamposhtur dhe Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë të Marine Le Pen po ndiqnin një politikë përçarëse që nxiti tensionet.

“Përgjigja e së djathtës ekstreme ndaj pasigurisë i zvogëlon njerëzit në fenë e tyre ose origjinën e tyre dhe për këtë arsye i shtyn njerëzit drejt luftës civile. E majta ekstreme, e udhëhequr nga Jean-Luc Melenchon, po nxit përçarje për qëllimet e fushatës zgjedhore, të cilat gjithashtu nxisin luftën civile, sepse i reduktojnë njerëzit në grupin e tyre fetar ose etnik. Të Papushtuarit po përpiqen të tërheqin votuesit myslimanë me qëndrimin e tyre kritik ndaj luftës izraelite në Gaza,” tha Macron.

Presidenti francez bëri bujë, jo vetëm në Francë, por në të gjithë Evropën, kur shpalli zgjedhje të parakohshme pasi koalicioni i tij u mund bindshëm nga Asambleja Kombëtare në zgjedhjet evropiane. Sondazhet e fundit tregojnë se Mbledhja Kombëtare do të fitojë 35 për qind të votave në raundin e parë më 30 qershor, përpara aleancës së majtë me 27 dhe koalicionit të Macron me 19 për qind.

Ditët e fundit, aleatët e presidentit francez kanë paralajmëruar për rreziqet me të cilat përballet Franca nëse votuesit kthehen në të djathtën ekstreme ose në ekstremin e majtë, dhe në veçanti kanë vënë në dukje rrezikun e trazirave ekonomike. Macron shkoi një hap më tej këtë të hënë, duke paralajmëruar mundësinë e konfliktit dhe luftës civile.

“Kur je mjaftuar me gjithçka, dhe përditshmëria është e vështirë, mund të tundohesh të votosh për ekstremet që kanë zgjidhje më të shpejta, por zgjidhja nuk do të jetë kurrë të refuzosh të tjerët”, tha Macron.