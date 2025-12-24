Macaulay Culkin rrëfen arsyen e largimit nga aktrimi

Macaulay Culkin ka treguar arsyen pse vendosi të largohej nga aktrimi në vitin 1994, në kulmin e famës së tij pas suksesit të filmave “Home Alone”.
Aktori 45-vjeçar, i njohur për rolin ikonik të Kevin McCallister, foli hapur gjatë një paraqitjeje në podcastin Mythical Kitchen, duke shpjeguar se fama e hershme i kishte marrë diçka shumë të rëndësishme: jetën normale.
“Çfarë doja ishte të isha me njerëz të moshës sime,” tha Culkin. “Në shumicën e filmave që bëra si fëmijë, nuk isha pjesë e një grupi. Isha vetëm unë.”
Ai e krahasoi përvojën e tij në “Home Alone” me filmin “Cast Away”, duke ironizuar se ishte pothuajse i vetëm gjatë xhirimeve.
“Njerëzit më pyesnin: ‘Si ishte të punoje me Joe Pesci?’ Dhe unë u thosha: ‘E keni parë filmin? Kemi vetëm dy skena bashkë. Pjesën tjetër jam vetëm në një shtëpi’,” u shpreh ai me humor.
Në vitin 1994, Culkin luajti në komedinë familjare “Richie Rich”, por pas këtij filmi vendosi të tërhiqej nga industria për të jetuar një adoleshencë më normale.
“Doja të dilja, të takoja vajza, të shkoja në festa, të rrija me shokët e moshës sime,” tha ai. “Nuk e imagjinoni sa shumë festa humba.”