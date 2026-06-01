M.I.A. padit Kid Cudi për 2.8 milionë dollarë pas largimit nga turneu

Reperja dhe këngëtarja britanike M.I.A. ka ngritur një padi prej 2.8 milionë dollarësh kundër Kid Cudi, pasi u largua nga turneu i tij “Rebel Ragers Tour” pas komenteve të diskutueshme që bëri gjatë një koncerti në SHBA.
Artistja, emri i vërtetë i së cilës është Mathangi Arulpragasam, u shkarkua nga turneu muajin e kaluar pasi gjatë një performance në Dallas deklaroi se ishte “anuluar” për shkak të bindjeve të saj politike.
Në një deklaratë të publikuar nga ekipi i saj ligjor, M.I.A. pretendon se largimi nga turneu ishte i pajustifikuar dhe se vendimi u mor për të gjeneruar publicitet për koncertet e Kid Cudi-t.
“Përpjekjet e Kid Cudi për të heshtur lirinë e shprehjes artistike nuk mund të mbeten pa u sfiduar”, thuhet në deklaratë.
Sipas padisë, promotori i turneut kishte një marrëveshje me M.I.A.-n dhe kompaninë e saj, sipas së cilës ajo do të paguhej 2.8 milionë dollarë pavarësisht deklaratave që do të bënte në skenë.
Konflikti nisi pasi artistja bëri komente politike gjatë koncertit të 2 majit në Dallas, ku tha se nuk e kishte menduar kurrë se do të “anulohej” për faktin se ishte një votuese republikane me origjinë jo-amerikane.
Pas reagimeve të shumta nga publiku, Kid Cudi njoftoi në rrjetet sociale se M.I.A. nuk do të ishte më pjesë e turneut. Ai deklaroi se kishte kërkuar paraprakisht që gjatë koncerteve të mos bëheshin komente fyese ose përçarëse.
“Jam zhgënjyer nga reagimet e fansave pas komenteve të saj. Nuk do të lejoj që dikush në turneun tim të bëjë deklarata që ofendojnë publikun tim,” shkroi reperi.
Nga ana tjetër, M.I.A. këmbëngul se fjalët e saj janë keqinterpretuar dhe se largimi nga turneu ka dëmtuar reputacionin dhe mundësitë e saj profesionale.