Luksi i shfrenuar i CR7 dhe Georgina Rodriguez: në një foto janë 18 milionë euro

Fotoja e publikuar nga Georgina Rodriguez në Instagram “rrjedh” pasuri. Dhe për të qëndruar në temë, kolona zanore e zgjedhur ka një titull domethënës: “Diamonds”… diamante, nga Rihanna. Ajo është me Cristiano Ronaldo-n në makinë, jo një makinë çfarëdo, por një Bugatti Centodieci e personalizuar dhe e pajisur me të gjitha opsionet ekstra-luksoze që mund të imagjinohen (dhe të paguhen…). Dhe po shkojnë për darkë, siç dëshmon partnerja (dhe bashkëshortja e ardhshme) e CR7 që në një nga fotot tregon edhe një nga pjatat e konsumuar. Mes makinës, bizhuterive dhe aksesorëve të ndryshëm (pa llogaritur veshjen që nuk shihet, por është e lehtë të mendohet se është po aq e shtrenjtë) mbajnë me vete rreth 18 milionë euro, të rrumbullakosura sipas kursit nga vlera në dollarë e objekteve të paraqitura në foto.
CR7 dhe Georgina në darkë me aksesorë dhe bizhuteri ekstra-luksoze
Modeles i mjafton të fokusohet te dy duart dhe disa detaje të timonit dhe marsheve për të treguar atë që shumë pak mund ta përballojnë “thjesht” për të kaluar një mbrëmje jashtë shtëpisë.
Një darkë me vlerë 18 milionë euro
Bugatti Centodieci: 11 milionë e 652 mijë euro
Unaza e fejesës: 5 milionë e 179 mijë euro
Patek Philippe 5719/10G: 640 mijë euro
Patek Philippe 7118/1450R për femra: 388 mijë euro
Sipas përllogaritjeve, çmimi i makinës vlerësohet në 11 milionë e 652 mijë euro e më shumë (13 milionë e 500 mijë dollarë). Unaza e fejesës që shkëlqen nga prerjet e gurit të çmuar kushton 5 milionë e 178 mijë euro e më shumë (6 milionë dollarë). Pastaj janë dy orët luksoze që vlejnë shumë edhe për shkak të karakteristikave të tjera, jo vetëm teknike, që i bëjnë unike. Bëhet fjalë për dy modele të Patek Philippe: i pari, 5719/10G në kyçin e kampionit portugez, vlerësohet rreth 604 mijë euro (700 mijë dollarë); i dyti, 7118/1450R për femra, vlen “vetëm” 388 mijë euro e më shumë (450 mijë dollarë).
Martesa e planifikuar verën e ardhshme, pas Botërorit
Historia e dashurisë mes Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodríguez ka nisur në vitin 2016: rrëfimi i thashethemeve tregon se Cupid ka goditur me shigjetën e tij gjatë një takimi në Madrid, kur ajo punonte ende si shitëse në një dyqan mode luksoze. Nga marrëdhënia e tyre kanë lindur dy fëmijë (Alana Martina dhe Bella Esmeralda) dhe rrisin edhe tre të tjerë. Pas viteve të fejesës, në gusht 2025 erdhi edhe propozimi për martesë. Kur do të zhvillohet? Nuk ka një datë zyrtare, por sipas disa mediave mund të ndodhë verën e ardhshme, pas Botërorit 2026.
Marrëveshja e supozuar paramartesore në rast ndarjeje
CR7 njihet për saktësinë absolute me të cilën menaxhon jetën e tij. Për këtë arsye thuhet se ka menduar edhe për rastin nëse marrëdhënia me Georgina do të përfundonte: një marrëveshje paramartesore që daton në vitin 2017 dhe parashikon një pagesë mujore rreth 100.000 euro dhe pronësinë e vilës në Madrid.