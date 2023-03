Luizi nuk ia fal Deas eliminimin e Efit: Nuk do të ndalem derisa të nxjerr jashtë

Luizi nuk do ndalet derisa të nxjerrë jashtë Dean, sepse siç e ka thënë disa herë në shtëpi, ai do marrë “hakun” e Efit.

Teksa ai po bisedonte me Dean në verandë, i tha asaj se e do jashtë shtëpisë, sepse e ka bërë atë të përjetoi emocionet më të trishta brenda në shtëpi, duke nxjerrë në nominim Kiarën dhe Efin.

Dea i tha Luizit se qëllimi i të gjithëve është të nxjerrin njëri-tjetrin jashtë, por Luizi u shpreh se ai nuk ka asgjë me askënd, por vetëm me atë.

Ai madje shprehu me zë të lartë se ka dëshirë të dalë në nominim me Dean dhe Oltën, sepse këtë të fundit po ashtu e ka do jashtë shtëpisë.

Deamishel i tha Luizit se ajo po i nxit banorët që të nominojnë atë dhe Oltën, por ai tha se kjo nuk është nxitje dhe se ka të drejtën e tij që këtë gjë, ta shprehë me zë të lartë.