Luizi njoftohet se iu është hapur një fondacion: Nuk pranoj që të përdoret emri as imazhi im, qoftë edhe nga familjarët

Kohë më parë është hapur një fondacion për të mbledhur para, në emër të Luiz Ejllit, banor i Big Brother Vip Albania.

Luiz Ejlli është një fenomen i cili ka marrë zemrat e të gjithë shqiptarëve dhe ka një mbështetje jashtëzakonisht të madhe.

Fondacioni është hapur nga familjarët e tij, pra Luizi nuk ishte në dijeni për këtë gjë, për shkak se ai është brenda shtëpisë, përcjell lajmi.net.

Produksioni i BBVA ditëve të fundit e ka lajmëruar Luzin për këtë fondacionin, dhe këtij të fundit nuk i ka pëlqyer aspak.

Me të marrë informacionin, Luizi është shprehur i nervozuar dhe se nuk dëshiron që as emri dhe as imazhi i tij të përdoret për këso gjëra.

“Para për mua?! Por, për çfarë? Kush e mori këtë iniciativë? E para e punës numri i xhirollogarisë ku është?

Do të isha dakord nëse kjo iniciativë do të përdorej, pra emri im do të përdorej dhe ato para të mblidheshin dhe unë t’i jepja ato para për një familje në nevojë, për sëmundje, për ndonjë urgjencë. Por, për përfitime personale unë si Luiz jam kategorikisht kundër dhe nuk pranoj që të përdoret emri dhe imazhi ime as nga familjarët e mi dhe askush tjetër… Kur të jem jashtë nëse nuk kam ku të strehohem, unë do e bëjë thirrjen vetë.”, është shprehur Luizi.