Roma ka bërë vërtet një paraqitje të shkëlqyer kundër PSG-së. Këtë e dëshmojnë rezultati, performanca, numrat, statistikat, por edhe Luis Enrique. Trajneri i parizienëve, i cili natyrisht ka pasur një të kaluar te verdhekuqtë si trajner, e njeh shumë mirë ambientin. Ai e kishte studiuar skuadrën e drejtuar nga Gian Piero Gasperini, por ndoshta nuk priste të gjente përballë një grup kaq të fortë, sa të vinte në vështirësi PSG-në e tij. Luis Enrique foli për këtë gjatë intervistës së dhënë për Amazon Prime Video pas ndeshjes.
Trajneri spanjoll ka mbetur aq i mahnitur nga kjo Romë, sa ka përdorur fjalë të forta dhe të rëndësishme për skuadrën verdhekuqe: “Nuk do të më habiste aspak nëse Roma do të fitonte titullin kampion – shpjegon Luis Enrique – Dhe do të them edhe më shumë: nuk do të doja ta sfidoja përsëri në Champions, ndoshta vetëm në finale, ndaj shpresoj që të arrijë të futet mes 24 skuadrave të para në renditje”. Me pak fjalë, një vlerësim shumë i rëndësishëm, që konfirmon paraqitjen e jashtëzakonshme të dhënë nga verdhekuqtë në Parc des Princes.
Luis Enrique me siguri është befasuar nga lëvizja e teknikut Gasperini për të lënë jashtë formacionit titullar si Malen, ashtu edhe Dybala. Me sa duket, trajneri spanjoll e kishte studiuar PSG-në e tij duke u bazuar te ky repart sulmues i Romës, por mbeti i befasuar kur u përball me Pisillin dhe Castron. Produkti i akademisë së të rinjve të verdhekuqve dhe ish-lojtari i Bolognas, sigurisht që i dhanë më pak referenca mbrojtjes kundërshtare dhe lëvizën shumë mirë si në pjesën e parë, ashtu edhe në pjesën e dytë të ndeshjes. PSG arriti t’i neutralizonte, por dendësia e lojtarëve që krijoi Roma, duke çuar në zonën e rreptësisë edhe qendërmbrojtësit e saj, me sa duket arriti ta ngatërronte spanjollin Luis Enrique.
Dhe këtë e shpjegoi edhe vetë trajneri i PSG-së: “Sigurisht që ishte një ndeshje pa dyshim e vështirë, kundër një Rome, nivelin e së cilës e njihnim tashmë – tha ai, duke shtuar më pas – Ndeshja më e vështirë që kemi luajtur deri në këtë moment. U lamë atyre një moment hapësirë dhe Roma goditi menjëherë. Përgëzime Gasperinit për mënyrën se si e ka bërë skuadrën të luajë”. Me pak fjalë, nëse trajneri kampion i Europës në fuqi shprehet në këtë mënyrë pasi është përballur me skuadrën e teknikut Gasperini, atëherë në Romë mund të besohet se vërtet mund të jenë dëshmitarë të diçkaje të madhe.