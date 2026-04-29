Luis Enrique dhe pyetja plot humor për Kompany pas 5-4 në PSG-Bayern: “E pe edhe ti?”

PSG-Bayern Munich ishte reklama perfekte që futbolli ndërkombëtar mund të ofrojë në nivel global. Dhe ndërsa në Itali mbetet vetëm të shikohen kampionët e të tjerëve nga divani dhe të përtypen plagët për skandalin e ri që po përfshin botën e futbollit në lidhje me arbitrat, Champions League dhuroi një ndeshje rekord për cilësi, lojë, spektakël dhe gola. Jo vetëm për kënaqësinë e protagonistëve, por edhe duke i surprizuar ata vetë, siç e pranoi edhe vetë Luis Enrique në konferencën për shtyp pas ndeshjes. Fillimisht ai përshëndeti Vincent Kompany, duke e komplimentuar në një moment spontan pas ndeshjes, më pas pranoi hapur atë që menduan të gjithë: “Nuk kam parë kurrë në jetën time një ndeshje kaq intensive”.
Nëntë gola, një rekord për Champions League, spektakël i jashtëzakonshëm dhe mbi të gjitha një futboll i cilësisë së lartë që magjepsi të gjithë për 90 minuta asnjëherë banalë. Luis Enrique e ndoqi ndeshjen nga pankina, si zakonisht për një trajner, ndërsa Kompany nga tribunat e “Parc des Princes”, për shkak të pezullimit, në një pozicion më pak tradicional. Por ndoshta edhe më i privilegjuar, pasi nga lart mund ta shijonte më mirë gjithçka, pavarësisht tensionit. Kështu, kur të dy trajnerët u takuan në ambientet e brendshme të stadiumit për intervistat, nuk mungoi një moment spontan i kapur në transmetim: Luis Enrique ndaloi ish-trajnerin e City, i cili e shfrytëzoi menjëherë rastin.
Luis Enrique i mahnitur: “Nuk kam parë kurrë diçka të tillë”
“E pe ndeshjen nga tribuna, apo jo?” – ishte fjalia hapëse e Luis Enrique mes një shtrëngimi duarsh dhe një buzëqeshjeje të madhe, jo vetëm për fitoren, por për atë që kishin parë pak më parë. Përgjigjja ishte një e qeshur po aq e sinqertë për ndeshjen “e çmendur” që sapo ishte luajtur. Një ndeshje që surprizoi edhe vetë trajnerin e PSG-së, i cili e pranoi hapur në konferencë, duke përforcuar mendimin e përgjithshëm: “Nuk kam përjetuar kurrë një ndeshje me një intensitet dhe dëshirë për të fituar kaq të madhe, nuk kam parë kurrë diçka të tillë në jetën time. Tifozët e të dyja skuadrave duhet të ndihen të lumtur dhe me fat që shohin një spektakël të tillë. Ju siguroj: nuk kam parë kurrë një ritëm të tillë, të gjithë lojtarët meritojnë duartrokitje.”
Të dy trajnerët e ndoqën ndeshjen nga dy pozicione të ndryshme: Kompany në tribunë për shkak pezullimi, Luis Enrique nga bordi i fushës.
Kompany: “Ndeshja perfekte për ata që e duan futbollin”
Natyrisht, i bëri jehonë edhe Kompany, i cili edhe pse nuk ishte fizikisht në pankinë, e përjetoi ndeshjen me të njëjtin intensitet: “Kjo ishte ndeshja perfekte për këdo që e do futbollin sot. Në 5-2 nuk kishte asgjë të sigurt, ne nuk dorëzohemi kurrë dhe e treguam. Donim që kualifikimi të vendosej në ndeshjen e kthimit, në shtëpinë tonë”, shtoi trajneri belg, “do të ketë një atmosferë elektrizuese dhe ne do të japim gjithçka që kemi. Edhe nëse kjo do të thotë të dorëzohemi në fund të ndeshjes”.