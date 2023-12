Luhet Superkupa e Shqipërisë: Partizani e Egnatia luajnë për trofeun e parë të sezonit

Në orën 19:00 në stadiumin “Air Albania”, do të luhet sot Superkupa e Shqipërisë. Në edicionin e 30 në histori, prezantohen Egnatia si fituese e Kupës dhe Partizani si kampion. Të kuqtë janë sigurisht më ekspertë, por kur të jenë përballë me njëri-tjetrin në sfidën për trofeun e parë të sezonit 2023/2024, statistikat nuk do të kenë shumë rëndësi.

Përsa i përket historisë së SuperKupës së Shqipërisë, Partizani ka luajtur tre finale dhe e ka fituar dy herë trofeun e Superkupës. Të kuqtë ia kanë dalë në vitin 2004 dhe 2019. Në anën tjetër, Egnatia pasi shkroi historinë me fitimin për herë të parë të Kupës së Shqipërisë, duke mposhtur në finale Tiranën, do të kërkojë të fitoj një tjetër trofe.

Skuadra rrogozhinase është debutuese në këtë kompeticion, pasi asnjëherë më parë nuk ka luajtur në një finale të Superkupës së Shqipërisë. Në këtë këndvështrim Superkupa ka një rëndësi të veçantë për skuadrën e Tetovës që po bën mjaft mirë edhe në “Abissnet Superiore” duke kryesuar me 37 pikë. Egnatia ka patur mundësinë të lërë pushim edhe disa nga titullarët, për të patur një skuadër të freskët.