Lufta Ukrainë-Rusi/ SHBA do të zhvillojë bisedime me evropianët

I dërguari special i Donald Trump, Steve Witkoff dhe kryediplomati Marco Rubio do të zhvillojnë bisedime me homologët evropianë sot në Paris për të diskutuar përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

Bisedimet në të cilat do të marrë pjesë edhe Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lammy formojnë nivelin më të lartë të angazhimit transatlantik rreth luftës që nga shkurti.

Muajt ​​e fundit, qeveria amerikane nuk ka nxituar saktësisht të konsultohet me aleatët e saj evropianë. Takimet e së enjtes janë të rëndësishme për ndodhjen e tyre nëse asgjë tjetër. Witkoff dhe Rubio do të takojnë presidentin francez Emmanuel Macron dhe ekipin e tij.

Sekretari amerikan i shtetit më pas do të zhvillojë bisedime me Lammy së bashku me homologët francezë dhe gjermanë. Këshilltarët evropianë të sigurisë kombëtare do të përfshihen gjithashtu.

Departamenti Amerikan i Shtetit tha se fokusi do të ishte në mënyrën se si t’i jepnin fund luftimeve në Ukrainë dhe Witkoff do të raportonte për takimin e tij me presidentin rus Vladimir Putin javën e kaluar.

Diplomatët evropianë thanë se do t’i kërkonin SHBA-së të ushtrojë më shumë presion ndaj Rusisë për të rënë dakord për një armëpushim pa kushte.

“Ne duam që SHBA të përdorin pak më shumë shkop,” tha një zyrtar.