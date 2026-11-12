Lufta në Ukrainë, Witkoff dhe Kushner largohen nga Kremlini pas bisedimeve me Putinin

Të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë larguar nga Kremlini, pas bisedimeve që zhvilluan me presidentin rus, Vladimir Putin, lidhur me çështjen e Ukrainës.
Largimi i tyre u konstatua këtë të enjte nga një gazetar i Agjencisë Franceze të Lajmeve (AFP), i cili ndodhej në Moskë.
Pas takimit me kreun e Kremlinit, dy përfaqësuesit amerikanë pritet të udhëtojnë drejt Dublinit, në Irlandë, ku do të zhvillojnë një takim me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky.
Këto kontakte diplomatike zhvillohen një ditë pas negociatave të mbajtura të martën dhe të mërkurën në Abu Dhabi, të cilat shënuan bisedimet e para të drejtpërdrejta mes Kievit dhe Moskës që prej muajit shkurt.
Zhvillimet e fundit diplomatike vijnë në një moment të rëndësishëm për përpjekjet ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhjeje për luftën në Ukrainë.