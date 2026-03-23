Lufta në Lindjen e Mesme/ Trump njofton armëpushim 5-ditor

Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar armëpushim 5 ditor, duke saktësuar se gjatë këtyre ditëve nuk do të ketë sulme ushtarake, kundër centraleve elektrike dhe infrastrukturës energjetike iraniane.
Ndërkohë theksohet se bisedimet do të vijojnë përgjatë gjithë javës.
REAGIMI:
Kam me kënaqësi të raportoj se Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendi i Iranit kanë patur, gjatë dy ditëve të fundit, bisedë shumë të mira dhe produktive lidhur me një zgjidhje të plotë dhe të plotë të armiqësive tona në lindjen e mesme.
Bazuar në tenorin dhe tonin e këtyre bisedërave të thella, të detajuara dhe ndërtuese, të cilat do të vazhdonin gjatë gjithë javës, kam udhëzuar departamentin e luftës të shtyjë çdo sulm ushtarak kundër centraleve elektrike dhe infrastrukturës energjetike iraniane për një periudhë pesë-ditore, në varësi të suksesit të takimeve dhe diskutimeve në vazhdim. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështje! presidenti Donald j. Trump.