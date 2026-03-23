Lufta në Lindjen e Mesme, BE paralajmëron krizën e energjisë

Bashkimi Evropian u ka kërkuar vendeve anëtare të nisin sa më shpejt mbushjen e depozitave të gazit, për shkak të pasigurisë që po krijon lufta në Lindjen e Mesme në tregjet e energjisë.
Komisioni Evropian thekson se aktualisht furnizimi është i sigurt, por paralajmëron se situata mund të ndryshojë dhe përgatitja duhet të nisë që tani për dimrin e ardhshëm.
Komisioneri për Energjinë Dan Jorgensen tha se BE është më e përgatitur se në vitin 2022, por mbetet e ekspozuar ndaj tregjeve globale. Sipas tij, mbushja e hershme e depozitave ndihmon në uljen e presionit mbi çmimet dhe shmang mungesat në momentet e fundit.