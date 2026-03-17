Lufta në Iran, goditet ambasada amerikane në Bagdad

Dronë dhe raketa janë lëshuar drejt ambasadës së SHBA-ve në Bagdad, në atë që është përshkruar si “sulmi më intensiv” që nga fillimi i luftës në Lindjen e Mesme.
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rihapur hapësirën ajrore pasi e kishin mbyllur për shkak të kërcënimeve me raketa dhe dronë nga Irani. Në orët e para të mëngjesit u dëgjuan shpërthime në Dubai dhe në Doha, Katar.
Një sulm me dronë shkaktoi sërish një zjarr në një depo karburanti në Fujairah që është vënë në shënjestër në mënyrë të përsëritur në bregun lindor të vendit, përballë Gjirit të Omanit, por nuk pati të lënduar.
Trump përsëriti thirrjen e tij që vendet e tjera, veçanërisht aleatët e NATO-s, të ndihmojnë në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, dhe thotë se është befasuar që shumë liderë botërorë nuk kanë qenë “të etur” për t’u përfshirë në këtë rrugë kyçe të transportit të naftës.
Kancelari gjerman Friedrich Merz thotë se kjo luftë “nuk është një çështje për NATO-n”, ndërsa NATO thotë se “aleatët tashmë kanë shtuar përpjekjet për të ofruar siguri shtesë në Mesdhe”.
Ndërkohë, liderët e Mbretërisë së Bashkuar, Kanadasë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë publikuan një deklaratë të përbashkët, duke thënë se një ofensivë e madhe tokësore izraelite në Liban do të kishte “pasoja shkatërruese humanitare”.
Më herët, ushtria izraelite tha se kishte nisur “një valë të gjerë sulmesh” në qytetet e Teheranit, Shirazit dhe Tabrizit, si dhe Bejrutit në Liban.