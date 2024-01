Lufta në Gaza, përplasje në qeverinë izraelite për strategjinë e Netanyahut

Një anëtar kyç i kabinetit të luftës të Izraelit ka akuzuar kryeministrin Benjamin Netanyahu se nuk ka thënë të vërtetën për qëllimet ushtarake në Gaza.

Netanyahu ka hedhur poshtë publikisht shtytjen e SHBA për një shtet të ardhshëm palestinez dhe këmbënguli se ofensiva do të vazhdojë “deri në fitoren e plotë”.

Por Gadi Eisenkot tha se ata që mbronin “humbjen absolute” të Hamasit nuk po “thoshin të vërtetën”.

Djali i gjeneralit në pension u vra duke luftuar në Gaza. Ai tha gjithashtu se Netanyahu ndante “përgjegjësinë e mprehtë dhe të qartë” për dështimin për të mbrojtur vendin e tij më 7 tetor dhe kërkoi zgjedhje të reja, duke thënë se nuk kishte “nuk ka besim” në udhëheqjen aktuale të Izraelit.

Hamasi vrau rreth 1300 njerëz dhe mori 240 pengje në sulmin e befasishëm në Izraelin jugor. Tensionet mes kabinetit, kur raportohet se kryeministri dhe ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant nuk kanw marrwdhwnie tw mira, vijnë pasi hendeku midis Izraelit dhe aleatëve të tij perëndimorë zgjerohet.

Pas komenteve të zotit Netanyahu për shtetësinë palestineze, këshilltari i sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby tha se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli “qartësisht i shohin gjërat ndryshe”.

Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se nuk kishte asnjë mënyrë për të zgjidhur sfidat e sigurisë së Izraelit pa një shtet palestinez. Shtëpia e Bardhë tha se Presidenti Joe Biden diskutoi një zgjidhje me dy shtete me Netanyahun gjatë një telefonate të premten, e para në gati një muaj.

Më vonë Biden foli me gazetarët në Uashington dhe kur u pyet nga njëri nëse një zgjidhje me dy shtete ishte e pamundur me zotin Netanyahu në detyrë, ai u përgjigj: “Jo, nuk është”.

“Ka një sërë llojesh zgjidhjesh me dy shtete. Ka një numër vendesh që janë anëtarë të OKB-së që… nuk kanë ushtritë e tyre,” tha zoti Biden.

Por zoti Netanyahu e ka kaluar karrierën e tij duke i rezistuar një shteti palestinez dhe vetëm muajin e kaluar u mburr se ishte krenar që e kishte parandaluar atë.

SHBA është përpjekur në mënyrë të përsëritur të ndikojë në strategjinë ushtarake të Izraelit gjatë këtij konflikti, duke kërkuar më shumë sulme të drejtuara me saktësi në Gaza në krahasim me sulmet ajrore të përgjithshme; vonimi ose braktisja e pushtimit tokësor; dhe angazhimin në bisedime kuptimplote për një zgjidhje me dy shtete, në të cilën Izraeli do të fqinjësonte një shtet të ardhshëm palestinez, me një rol për Autoritetin Palestinez.

Por thirrjet janë refuzuar shpesh nga zoti Netanyahu gjatë takimeve të tensionuara me zyrtarët amerikanë, duke thelluar zhgënjimin në disa qarqe amerikane për mbështetjen e pakushtëzuar të Presidentit Biden për Izraelin.

Mes mbizotërimit të vdekjes në këtë konflikt, aleatët e Izraelit shpresojnë se jeta mund të kthehet në planin e fjetur të dy shteteve si e vetmja mënyrë për të krijuar paqe të qëndrueshme.

Brenda Izraelit, një kryeministër gjithnjë e më i papëlqyer po kthehet në krahun e djathtë ekstrem që mbështet qeverinë e tij. Një sondazh i kohëve të fundit zbuloi se vetëm 15% e izraelitëve duan që ai të mbajë punën e tij pas luftës.

Dhe ndërsa shumica e izraelitëve vazhdojnë të mbështesin veprimet ushtarake kundër Hamasit, shumica tani thonë se duan të kenë prioritet sjelljen e rreth 130 pengjeve të mbetura në shtëpi, mbi qëllimin potencialisht të pamundur për të shkatërruar Hamasin.

Komentet e tij të fundit mbi një shtet të ardhshëm palestinez janë gjithashtu një mohim i përpjekjeve arabe për të ndërmjetësuar në konflikt.