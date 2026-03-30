Lucescu, të fikët në stërvitjen e Rumanisë: direkt në spital, si është gjendja e tij

Mircea Lucescu ka pësuar një gjendje të keqe gjatë mbledhjes teknike para stërvitjes së fundit të Rumanisë: ndërsa ishte me bashkëpunëtorët e tij, trajneri i kombëtares nuk është ndjerë mirë dhe është shtruar në spital për kontrolle të mëtejshme, duke qenë se ishte liruar pak javë më parë për disa probleme shëndetësore që vazhdonin ta shqetësonin. Federata rumune ka publikuar një njoftim për të shpjeguar se çfarë ka ndodhur, duke sqaruar se aktualisht ndodhet nën vëzhgim. Shkaku i të fikëtit mund të lidhet me lodhjen dhe stresin e punës dhe për këtë arsye i është këshilluar të mos e ndjekë skuadrën në Sllovaki për miqësoren e ardhshme.
Lucescu i shtruar në spital
Shumë frikë për trajnerin e Rumanisë, i cili nuk po kalon një moment pozitiv: në janar ishte shtruar në spital për një grip të fortë dhe pak ditë më parë në një intervistë kishte folur për problemet shëndetësore me të cilat po përballet. Sot, gjatë stërvitjes së kombëtares, e eliminuar nga Turqia në gjysmëfinalen e play-off-it të Botërorit, ai është ndjerë keq gjatë mbledhjes teknike dhe është ndihmuar nga stafi mjekësor i kombëtares. Me mbërritjen e ambulancës, personeli mjekësor arriti të stabilizonte gjendjen e tij përpara se ta transportonte në spital.
Breaking: Romania NT manager Lucescu was taken to the hospital by an ambulance after collapsing in training today. Romanian FA says he's now in stable condition. pic.twitter.com/NjifphASeo
— Emanuel Roşu (@Emishor) March 29, 2026
Ai u ndje keq para lojtarëve të tij dhe ishte ndihmësi Florin Constantinovici ai që lajmëroi urgjencën për një ndërhyrje të menjëhershme. Lucescu, i cili korrikun e ardhshëm do të mbushë 81 vjeç, është shtruar në Spitalin Universitar të Urgjencës në Bukuresht, siç raporton federata rumune, e cila ka dhënë përditësime mbi gjendjen e tij shëndetësore: Për momentin, gjendja e trajnerit është e qëndrueshme. Megjithatë, në përputhje me protokollet mjekësore në fuqi dhe për të eliminuar çdo rrezik, trajneri është transportuar në një njësi spitalore të kryeqytetit për kontrolle të thelluara dhe monitorim specialistik.