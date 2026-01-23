Lucas Hernandez dhe e shoqja akuzohen për trafik qeniesh njerëzore: “Jemi manipuluar”

Lucas Hernandez dhe bashkëshortja e tij kanë përfunduar në qendër të një çështjeje të rëndë gjyqësore. Mbrojtësi i Paris Saint-Germain është objekt i një kallëzimi të depozituar pranë prokurorisë së Versailles me akuza për punë të parregullt dhe trafikim qeniesh njerëzore, të paraqitura nga një familje kolumbiane e përbërë nga pesë persona.
Sipas rindërtimit të Paris Match, mes shtatorit 2024 dhe nëntorit 2025, të dy do të kishin punësuar anëtarët e familjes në role të ndryshme shtëpiake dhe shërbimi — mes tyre pastruese, rojtarë, kuzhinierë, dado dhe punonjës sigurie — pa asnjë rregullim kontraktual. Pagesat, që do të kishin luhatur mes 500 dhe 3.000 euro për ngarkesa javore pune shumë të larta, do të ishin dhënë në para në dorë dhe pa fletëpagesa.
Avokatja e kallëzuesve, Lola Dubois, ka folur për një situatë në të cilën “një familje e tërë është privuar nga të drejtat e saj”, duke arritur ta përkufizojë sjelljen e kontestuar si “një qëndrim që i afrohet skllavërisë moderne”.
Lucas Hernandez: “Jemi manipuluar, nuk kemi vepruar me qëllime të këqija”
Nga ana e tyre, Lucas Hernandez dhe bashkëshortja e ardhshme Victoria Tray, përmes agjentit të tyre Frank Hocquemiller, kanë bërë të ditur se janë “plotësisht të tronditur”, duke publikuar një deklaratë zyrtare në përgjigje të këtyre akuzave.
“Kemi hapur shtëpinë dhe jetën tonë për njerëz që u paraqitën si miq, që kërkuan mirësinë tonë dhe për të cilët kemi ushqyer një dashuri të sinqertë”, kanë shkruar. “I kemi ndihmuar, i kemi mbështetur dhe kemi besuar tek ata kur na siguruan se po rregullonin statusin e tyre si emigrantë. Kjo besim është tradhtuar”.
“Jemi manipuluar nga histori të ngarkuara me emocione dhe siguri të rreme. Nuk kemi vepruar kurrë me qëllime të këqija apo në shkelje të ligjit”, kanë shtuar lojtari i PSG dhe partnerja e tij, të cilët e kanë mësuar me habi të plotë situatën dhe nuk ishin në dijeni të kallëzimit.
Avokatja e kallëzuesve pretendon se pagesat dhe oraret nuk pasqyronin realitetin dhe se kontratat janë përgatitur vetëm në momentin e fundit. Pas largimit nga puna, familja pretendon se ka pësuar presione dhe tani kërkon drejtësi, ndërsa çështja është në shqyrtim nga autoritetet kompetente. Në ditët në vijim do të shtohen, pothuajse me siguri, detaje të tjera në një çështje që po bën shumë zhurmë në Francë.