Luanë e yje, si kampionët e futbollit: prezantohet topi i ri i Champions League

Prezantohet UCL Pro Ball London, topi zyrtar i ndeshjes nga raundi me eliminim direkt e deri në finalen e Champions League 2023/24. Topi i ri do të bëjë debutimin e tij në fushë gjatë 16 ndeshjeve të para të raundit të 1/8. Ai më pas do të përdoret për të gjitha fazat me eliminim direkt të Champions League, duke kulmuar në finalen e 1 qershorit. UCL Pro Ball London promovon qytetin që do të mirëpresë finalen e këtij sezoni me ilustrime luanësh që bien në sy. 1% e shitjeve neto të topave të futbollit Adidas do t’i dhurohet projektit Common Goal, për të kontribuar në ndryshimet sociale dhe për të mbështetur klubet lokale të futbollit në mbarë botën.

I krijuar për t’u dalluar në skenën më të madhe të futbollit, ky top reflekton karakteristikat dalluese të qytetit të Londrës. Grafika vibruese paraqesin dy luanë hungëritës që luftojnë mes yjeve. Luani është një simbol i historisë dhe kulturës së pasur të Anglisë dhe kryeqytetit të saj, por gjithashtu përfaqëson guximin dhe forcën e lojtarëve dhe madhështinë e trofeut më të lakmuar në futbollin evropian.