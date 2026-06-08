Londra bashkon liderët europianë, Zelensky ‘sfidon’ Putinin për takim direkt

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, mori mbështetjen e liderëve të Britanisë së Madhe, Francës dhe Gjermanisë për kërkesën e tij që Ukraina dhe Rusia të zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta për armëpushim.
Mbështetja u konfirmua pas një takimi të zhvilluar në Londër mes Zelensky-t, kryeministrit britanik Keir Starmer, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz.
Në deklaratën e përbashkët, liderët theksuan se mbështesin dialogun e drejtpërdrejtë mes Kievit dhe Moskës, me pjesëmarrjen aktive të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve europiane, me synimin për të arritur një armëpushim dhe për të hapur rrugën drejt negociatave të mëtejshme për paqe.
Sipas deklaratës, vija aktuale e frontit duhet të shërbejë si pikënisje për bisedimet, ndërsa u ritheksua se kufijtë ndërkombëtarë nuk mund të ndryshohen me forcë.
Pak ditë më parë, Zelensky i kishte propozuar presidentit rus Vladimir Putin një takim ballë për ballë.
Megjithatë, Putin e hodhi poshtë këtë mundësi, duke deklaruar se nuk sheh arsye për një takim të tillë pa u arritur më parë një marrëveshje për paqen.
Në një intervistë për mediat britanike, Zelensky tha se kishte takuar në Kiev biznesmenin rus Roman Abramovich, të cilit i kishte përcjellë një mesazh për Putinin. Sipas tij, Ukraina nuk do të tërhiqet nga territori i saj dhe nuk do t’i japë Rusisë fitoren, duke përsëritur gjithashtu gatishmërinë për një takim të drejtpërdrejtë me presidentin rus.
Ndërkohë, Ukraina vazhdon t’u kërkojë aleatëve perëndimorë më shumë municione dhe sisteme mbrojtjeje ajrore për t’u përballur me sulmet e vazhdueshme ruse. Zelensky po kërkon gjithashtu mënyra për të shtuar presionin ndërkombëtar ndaj Moskës me qëllim përfundimin e luftës.
Presidenti ukrainas njoftoi se gjatë vizitës në Britaninë e Madhe do të zhvillojë një takim edhe me Mbretin Charles III.
Në të njëjtën kohë, shqetësime janë ngritur pas një sulmi me dron pranë një objekti ku ruhen mbetje të karburantit bërthamor në zonën e Çernobilit. Autoritetet ukrainase thanë se nuk janë regjistruar nivele të rrezikshme të rrezatimit, por e cilësuan incidentin si një tjetër shenjë të përshkallëzimit të veprimeve ruse.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike njoftoi se do të dërgojë ekspertë për të inspektuar dëmet.
Luftimet vazhduan edhe gjatë fundjavës. Në rajonin ukrainas të Zaporizhias, bombardimet ruse goditën një stacion transporti publik, duke lënë të paktën dy të vdekur. Një sulm tjetër me dron vrau drejtuesin e një minibusi. Viktima u raportuan edhe në rajonin e Dnipropetrovskut.
Nga ana tjetër, autoritetet ruse deklaruan se një sulm ukrainas me dron në rajonin kufitar të Belgorodit shkaktoi vdekjen e një gruaje dhe plagosjen e bashkëshortit të saj.
Lufta, e nisur me pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022, ka shkaktuar qindra mijëra viktima dhe ka detyruar miliona njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre.
Aktualisht, Rusia kontrollon rreth një të pestën e territorit ukrainas, përfshirë Gadishullin e Krimesë, të aneksuar në vitin 2014, pjesën më të madhe të rajoneve lindore të Donetskut dhe Luhanskut, si dhe zona të gjera në jug të vendit.