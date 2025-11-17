Lojtarët sherr me policinë pas përfundimit të ndeshjes: ferr në fushë në Argjentinë

Një finale e tmerrshme në Argjentinë për ndeshjen mes Deportivo Madryn dhe Deportivo Morón, e vlefshme për gjysmëfinalen e turneut të Primera Nacional. Ndeshja përfundoi me fitoren e ngushtë të ekipit vendas 1-0, por u karakterizua nga polemikat e ashpra të mysafirëve për vendimet e arbitrave. Klima në fushë u bë e ndezur dhe arriti deri në hyrjen e policisë në fushë me uniforma anti-tumult, ku shpërtheu kaosi.
Kaos midis Deportivo Madryn dhe Deportivo Morón, sepse shpërtheu ferri
Futbollistët e Deportivo Morón u ankuan me zë të lartë për disa episode kontestuese. Së pari, aksioni i golit që vendosi ndeshjen, lindur nga një faull i pavërtetë; më pas, mosndëshkimi disiplinor i lojtarëve kundërshtarë, që kulmoi me një karton të kuq të mosdhënë pavarësisht një ndërhyrjeje të dhunshme. Kështu u arrit në një fund të zjarrtë, me një përleshje midis dy ekipeve.
Në fushë shpërtheu një vërtetë “gjueti njerëzish”, me arbitrat dhe stafin teknik të paaftë për të qetësuar emocionet e atyre që ishin në fushë. Nga më të shpërthyesit, një futbollist vendas, Germán Rivero, u përfshi në një sherr me tre lojtarë të Morón njëkohësisht. Në një moment, për të përpjekur ta rikthente situatën në normalitet dhe për të shmangur më të keqen, ndërhyri policia: një angazhim masiv forcash, të gjitha në uniforma lufte.
Sherr midis policisë dhe futbollistëve
Por agjentët e polisicë u fokusuan kryesisht tek lojtarët mysafir dhe lindën përleshje të mëtejshme. Disa lojtarë madje reaguan duke goditur me këmbë mbi mburojat, duke shkaktuar një betejë të re. “Policia ndërhyri dhe hodhi gaz lotsjellës dhe piper ndaj lojtarëve mysafir në fushë pas eleminimit të tyre”. Pamje në Argjentinë që kanë bërë xhiro në mbarë botën dhe që nuk kanë asgjë të bëjnë me futbollin dhe sportin.