Lojtarët e River Plate donin të rrihnin arbitrin, ndërhyn policia: “Bir ku*ve”

Ëndrra e Copa Libertadores e River Plate u shua në Sao Paulo, në ndeshjen e kthimit të çerekfinaleve kundër Palmeiras. Skuadra e teknikut Marcelo Gallardo, pas humbjes 2-1 në ndeshjen e parë në Monumental, u shemb në Allianz Parque me një 3-1 që vulosi eliminimin (5-2 rezultati i përgjithshëm). Të ndezur natën braziliane nuk ishte megjithatë vetëm rezultati, por kaosi i shpërthyer pas fishkëllimës finale, kur lojtarët argjentinas sulmuan verbalisht arbitrin Andres Matonte, duke detyruar policinë të ndërhynte për ta mbrojtur.
River e kishte zhbllokuar ndeshjen me Maximiliano Salas, por brazilianët reaguan me barazimin e Vitor Roque dhe dygolëshin e ish-lojtarit të Lanus, José Manuel Lopez, i cili përmbysi sfidën. Goli i 2-1 nga pika e bardhë, i ardhur pas një faulli me dorë të diskutueshëm të Colidio-s dhe kontaktit në zonë mes Acuña dhe Torres, ndezi protestën e Millonarios. Arbitri uruguaian akordoi penallti dhe përjashtoi Acuña, vendime që shpërthyen zemërimin argjentinas.
Çfarë ndodhi në fundin e ndeshjes?
Me fishkëllimën e trefishtë tensioni degjeneroi. Disa lojtarë të River u hodhën drejt Matonte, i rrethuar me shpejtësi nga policia e Sao Paulos për të shmangur kontaktin fizik. Salas, më i tërbuari, bërtiti “bir k***e” pak centimetra larg arbitrit të mbrojtur nga forcat e rendit që kishin zbritur në fushë, i ndalur me vështirësi nga shokët e skuadrës dhe stafi teknik. Vetëm pas disa minutash, mes fyerjeve dhe shtyrjeve, situata u rikthye nën kontroll.
Edhe Marcelo Gallardo kërkoi shpjegime, duke mbajtur toni më pak agresivë, por gjithsesi të ashpër. I nxehur, duke iu drejtuar arbitrit Matonte, tha: “Ti e kushtëzove ndeshjen kot për shkak të një veprimi të vogël”, për t’i drejtuar më pas një duartrokitje ironike. Pastaj, në konferencën për shtyp, nuk kurseu kritikat: “Arbitri nuk dinte si ta menaxhonte ndeshjen dhe, në atë konfuzion, ne i dhamë një avantazh kundërshtarit. Nuk mund të ndodhë. Arbitri ndjeu presionin. Nuk e menaxhoi mirë dhe disa gjëra ndryshuan në pjesën e dytë, por gjithsesi duhet të marrim përgjegjësinë për gabimet tona”.
Për Millonarios mbetet hidhërimi i një kualifikimi të humbur dhe i një menaxhimi nervoz të ndeshjes, i paguar shtrenjtë në minutat e fundit. Për Palmeiras, në vend të kësaj, vjen siguria e gjysmëfinales, me mundësinë konkrete për të synuar titullin kontinental. Por nata e Sao Paulos do të mbetet e shënuar jo vetëm nga eliminimi i River Plate, por edhe nga imazhi i arbitrit të mbrojtur nga agjentët në fushë: fotografia e një dorëzimi sportiv të shndërruar në përleshje.