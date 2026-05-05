Lojtarët e Atletico Madrid nuk shkelin stemën e Arsenal: vetëm Luque e bën

Të martën në mbrëmje Arsenal dhe Atletico Madrid do të përballen në gjysmëfinalen e kthimit të Champions League, duke u nisur nga barazimi 1-1 i ndeshjes së parë. Në fushë pritet një betejë e madhe, jo domosdoshmërisht vetëm futbollistike, siç tregojnë edhe tensionet e ndodhura në Wanda Metropolitano, kur Ben White – jo ndër më të pëlqyerit si kundërshtar – shkeli stemën e Atletico Madrid të vendosur në anë të fushës gjatë kthimit në dhomat e zhveshjes në pushimin e ndeshjes. Me stadiumet të ndryshuara, është Iker Luque që e bën, po nuk ka fare qëllim të provokojë.
Gjesti u interpretua si mungesë respekti, një shkelje e kodit të pashkruar sipas të cilit nuk duhet të shkelësh simbolet e kundërshtarit, dhe prej aty lindi reagimi i Giuliano Simeone, djali i “Cholo”-s, ndërsa në situatë ndërhynë edhe Gimenez dhe Koke, ndërsa shokët e skuadrës së White – që buzëqeshte në mënyrë sarkastike – e larguan për të shmangur pasoja më të rënda.
On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out 🗣️
Was it disrespectful or just a mistake? 🤔#BenWhite #AtleticoMadrid #Arsenal #UCL pic.twitter.com/9lzBQpGIkZ
— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 29, 2026
Incidenti përsëritet, por nuk është provokim
Çështja është rikthyer në vëmendje në prag të Arsenal-Atletico, kur “Colchoneros” hynë në Emirates Stadium për inspektimin klasik të fushës që skuadra mike ka të drejtë të bëjë në kompeticionet europiane për t’u ambientuar me terrenin e lojës. Një video tregon Diego Simeone dhe më pas të gjithë lojtarët e skuadrës madrilene duke hyrë në fushë duke shmangur me kujdes shkeljen e stemës së “Gunners”, ndoshta duke kujtuar incidentin e ndeshjes së parë.
Jo të gjithë, megjithatë, pasi i riu Iker Luque, sulmues krahu 20-vjeçar në grumbullimin e tij të parë në Champions pas debutimit të bujshëm në La Liga të shtunën e kaluar (gol në fitoren 2-0 ndaj Valencia), ka vendosur këmbën mbi stemë.
— DailyAFC (@DailyAFC) May 5, 2026
Pamjet tregojnë qartë se lojtari kishte mendjen diku tjetër, po jeton një ëndërr, pra gjesti nuk ishte aspak i qëllimshëm për të munguar respekt ndaj Arsenal. Dhe në fakt askush nuk ia vuri në dukje, ashtu si edhe komentet nën postim nuk e kritikuan, por më shumë theksuan absurditetin e vendosjes së stemës së një skuadre pikërisht në vendin ku të gjithë duhet të kalojnë për të hyrë në fushë.