Lojtarët e Atletico Madrid nuk shkelin stemën e Arsenal: vetëm Luque e bën

Të martën në mbrëmje Arsenal dhe Atletico Madrid do të përballen në gjysmëfinalen e kthimit të Champions League, duke u nisur nga barazimi 1-1 i ndeshjes së parë. Në fushë pritet një betejë e madhe, jo domosdoshmërisht vetëm futbollistike, siç tregojnë edhe tensionet e ndodhura në Wanda Metropolitano, kur Ben White – jo ndër më të pëlqyerit si kundërshtar – shkeli stemën e Atletico Madrid të vendosur në anë të fushës gjatë kthimit në dhomat e zhveshjes në pushimin e ndeshjes. Me stadiumet të ndryshuara, është Iker Luque që e bën, po nuk ka fare qëllim të provokojë.

Gjesti u interpretua si mungesë respekti, një shkelje e kodit të pashkruar sipas të cilit nuk duhet të shkelësh simbolet e kundërshtarit, dhe prej aty lindi reagimi i Giuliano Simeone, djali i “Cholo”-s, ndërsa në situatë ndërhynë edhe Gimenez dhe Koke, ndërsa shokët e skuadrës së White – që buzëqeshte në mënyrë sarkastike – e larguan për të shmangur pasoja më të rënda.

Incidenti përsëritet, por nuk është provokim
Çështja është rikthyer në vëmendje në prag të Arsenal-Atletico, kur “Colchoneros” hynë në Emirates Stadium për inspektimin klasik të fushës që skuadra mike ka të drejtë të bëjë në kompeticionet europiane për t’u ambientuar me terrenin e lojës. Një video tregon Diego Simeone dhe më pas të gjithë lojtarët e skuadrës madrilene duke hyrë në fushë duke shmangur me kujdes shkeljen e stemës së “Gunners”, ndoshta duke kujtuar incidentin e ndeshjes së parë.

Jo të gjithë, megjithatë, pasi i riu Iker Luque, sulmues krahu 20-vjeçar në grumbullimin e tij të parë në Champions pas debutimit të bujshëm në La Liga të shtunën e kaluar (gol në fitoren 2-0 ndaj Valencia), ka vendosur këmbën mbi stemë.

Pamjet tregojnë qartë se lojtari kishte mendjen diku tjetër, po jeton një ëndërr, pra gjesti nuk ishte aspak i qëllimshëm për të munguar respekt ndaj Arsenal. Dhe në fakt askush nuk ia vuri në dukje, ashtu si edhe komentet nën postim nuk e kritikuan, por më shumë theksuan absurditetin e vendosjes së stemës së një skuadre pikërisht në vendin ku të gjithë duhet të kalojnë për të hyrë në fushë.

