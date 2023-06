LOJA E RE E SHERBIMEVE INTELIGJENTE SERBE/SHKRUAR NGA FLAMUR BUCPAPAJ

Nga Flamur Buçpapaj

Në këto ditë të trazuara lufte në Ukrahinë Serbia po shfrytëzon rastin të hidhet në kundersulm për të rimarr Kosovën Dihet që ata janë mjeshtër të diplomacisë dhe mashrimit shtëtërorë Po ç’farë po bëjnë sherbimet informative serbe Ato bashkë me presidentin Vuçiç po krijojnë një grup ,ose grupe pro perendimore Të cilat janë shpërndarë në organizata jo qeveritare

Këta të ashtuquajtur aktivist pro perendimorë kritikojnë Rusinë dhe Kinën por jo Serbinë e Vuçiçin E përendimi me keq ardhëje ,nuk po kupton lojën e sherbimëve sekrete Serbe Pra po krijohet një levizje pro perendimore për të manipuluar perendimin naiv Qartë kjo një lojë e intelegjencës serbe

Vuçiç tashmë ka krijuar disa OJQ , dhe të rinj që flasin si pro perendimorë Mashtrimi është çelsi në sigurimin e doktrinës Ruse dhe Serbe S’duhet harruar fakti që Serbia nuk i ka vënë sanksione Rusisë Edhe po luan shumë bukur edhe me Evropën dhe Kinën Ajo në mënyrë teatrale dërgoi trupat në veri të Mitrovicës ,gati për të nderhyrë atje Edhe rrembeu tre policë shqiptar E nuk pati asnjë vëretje dhe sanksion Edhe marshimi I serbve Në Graçanicë tregoi lojën dhe ambicjen e hapur Serbe për pushtim Vetëm sa kishte ndryshuar vëndin Nga Gazimenstan përë në Graxçanicë Kreu I kishës ortodokse serbe Orikirje tha

Që kur vimë këtu E kuptojmë kush është populli Serb Dhe se Kosova është Jersualemi I tyre Këtu tha ai jemi në shtepinë tonë

Ç’farë nënkupton kjo Së pari Se ajo tokë është Serbe dhe se vëndet e shenjta të tyrë janë në Kosovë Së dyti është thirrje e hapur për pushtim ,për te çliruar vëndet e tyre të origjinës Dhe së treti Ai tha hapur se shumë shpejt ata do vinë atje me ushtri E kjo doli qartë nga prania e Danilo Vuçiç atje Po pse heshtë përendimi dhe gjithë bota e qytetëruar Kjo ndodh Nga loja me tre superfuqitë, që po bën presidenti Serb ,dhe sherbimet intelegjente serbe

Po si po armatoset Serbia dhe përse !

Forcat Ajrore dhe Mbrojtja Ajrore Serbe kanë në përdorim operacional pajisjet e mëposhtme: 14 avionë luftarakë MiG-29 të prodhimit sovjetik (11 prej të cilëve janë modernizuar sipas standardit SM dhe të armatosur me raketa R-77), 12 avionë sulmues J-22 të prodhimit jugosllav. , 1 avion transporti An-26 i prodhimit sovjetik, 4 (dhe 4 të tjerë me porosi) helikopter sulmues rus Mi-35 (i armatosur me raketa Ataka), 13 helikopterë rusë Mi-17, 5 (dhe 10 të tjerë me porosi) gjermane H145M Helikopterë të shërbimeve, 6 dronë luftarakë kinezë CH-92, 4 bateri të sistemit raketor kinez të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë HQ-22, një bateri (dhe 2 të tjera me porosi) të sistemit rus të mbrojtjes ajrore me rreze të mesme veprimi Pantsir.

Në vitet e fundit Serbia ka nisur një program ambicioz të modernizimit dhe blerjes së pajisjeve. Sa herë që është e mundur, Ministria e Mbrojtjes së Serbisë favorizon produktet që prodhohen në Serbi si: transportuesit e blinduar të personelit Lazar, mjetet e blinduara të lehta të këmbësorisë Miloš, sistemet e artilerisë Nora B-52, avionët stërvitor Lasta 95. Prokurimi më i madh i pajisjeve të huaja kohët e fundit përfshinte: sistemin e raketave të mbrojtjes ajrore kineze HQ-22, helikopterët e shërbimeve Airbus H145M, helikopterët sulmues rusë Mi-35 si dhe blerje të ndryshme raketash (Mistral francez tokë-ajër për automjetet PASARS; ruse R-77 raketa BVR ajër-ajër për avionët luftarakë MiG-29, raketa ajër-tokë Ataka për helikopterët sulmues Mi-35 dhe raketa të drejtuara antitank portative nga njeriu Kornet).

Në të ardhmen e afërt janë planifikuar gjithashtu blerje të rëndësishme të pajisjeve ushtarake: 2 avionë transporti Airbus C-295 (që do të dorëzohen deri në fund të vitit 2023), francez Thales me rreze të gjatë Ground Master 400, dhe me rreze të shkurtër Ground Master 200, sistemet e radarëve celularë të mbrojtjes ajrore (që do të dorëzohen në 2022 dhe 2023) dhe sistemet ruse të luftës elektronike me rreze të gjatë Krasukha dhe patrol me rreze të shkurtër veprimi. Së fundmi u njoftua edhe synimi për blerjen e 12 avionëve të rinj luftarakë francezë Rafale me qëllim zëvendësimin e MiG-29 i cili do të jetë në shërbim deri në fund të viteve 2020.Këto janë disa nga paisjet e tyre në ushtrinë e gatëshme për luftë Yë shoqruar me një ushtri të rregullt dh etë stervitur mirë Forca egatësheme e esajë Është 22.500 anëtarë aktivë: 4.200 oficerë, 6.500 nënoficerë, 8.200 ushtarë aktivë dhe 3.500 civilë në shërbim ushtarak vullnetar. Ndahet si më poshtë:

Shtabi i Përgjithshëm (duke përfshirë njësitë e bashkangjitura: Brigadat e Forcave Speciale, Gardën, Brigadën e Sinjalistikës, Logjistikën, etj.): 4300

Komanda e Ushtrisë: 13.200

Komanda e Forcave Ajrore dhe Mbrojtjes Ajrore: 3000

Komanda e Stërvitjes: 2300

Në përputhje me marrveshjet e bëra Serbia do marrë dhjet avion ëluftarak mig 29 dhe 30 tankebeteje T-72C 30 automjete të blinduara BRDM- Mi17 Helikopterë Mi 35 etj duke e kthyer atë në superfuqi të ballkanit

Ne habitemim, porë dhe rrimë e shikojmë si bufa E habitëmi Si ka mundësi që Serbia luan kaq bukur në tre karrige Dhe përfito nga të gjithë Si ka mundësi që ajo vetëm armatoset dhe askush nuk flet Porë ne ne specialistët e sherbimbeve intelegjente Ngrejmë alarmin dhe Arrijmë në përfundimin Që sherbimet serbe jan shum të zotët dhe po ja arrijnë me sukses mashtrimin e gjithkujt E duke dobësuar pozitat E Kosovës kudo Kjo u vërtetua Në kushtet që Evropa I vuri Kosovës Kur pamë që përendimi u lëkund në Kosovë dhe doli hapur kundër Kurtit E në mbrojtje të Serbisë . Në këto kohëra të trubullta kombëtare tonat .Ç’farë duhet të bëjmë ne Pavarsisht se aty është Nato dhe Bounstilli

Pavarsisht se janë në gadishmeri 40- F16 ne Aviona Itali Edhe 40- tjera F35-A Që nisen njekosisht bashkë me Brigadën 82 te parashutistëve Amerikan Ecila niset pë luftë për dhjetë minuta Gjhithashtu brigade e parashitstëve italjan që është në kuadër të Natos Brigada e 5 –të e motorizuar nga Bari etj Nato është e aftë ti bllokojnë ç’do gjë elektronike krejt Serbisë Po ashtu Brigada parashutiste Amerikane është gatëshme të ndërhyje nga ajëri për njëzet minuta etj Egjitha kjo është e vertetë Në një përballje me Naton As dy orë nuk rezisto armata Serbe Por ne si komb ç’farë masash kemi marrë Sepse e pamë që u lëkunden pozitat tona Eu forcuan ato të Serbisë Dhe në të ardhmën mund të lëkundën përseri Cila është gadishmeria jonë A duhej që ushtria shqiptare të ishte në gadishmeri dhe të transportohej në Kukës A duhët ngritur me shpejtësi divizioni I Kukësit I Shkodres dhe I Gjirokastrës Ç’farë ushtrie dhe sa jemi në gjëndje ne si komb të përballemi me Serbinë Këto janë pyetje që duehet gjetur shpejt përgjigja Apo të ngrejm dhe ne ushtri private ,dhe ti përgjigjemi serbve Se në këto kushte lëkundjesh pozitash kombëtare Kemi një qeveri të papërgjegjëshëme E po shofim që nuk interesohet fare për fatet e kombit të vet Edhe rrinë duke bërë propagandë fallce , dhe mashtrime elektorale ,me përfitime tenderash etj Porë kësaj qeverie ja gjëjm përgjigjën brenda dy orësh…..Porë ne si komb Ç’farë mësimesh nxjerrim dhe A jemi vonë për krijimin e ushtrisë kombëtare Shqiptare ?Nëse jo nga shteti A duehet ta ngrejnë patriotët shqiptarë një ushtri të tillë? Ne smund të presim gjatë Atdheu është përseri në rrezik si në 1912 –tën

Ngritja e ushtrisë Shqiptare Më të fortë dhe më të frikëshëme se ajo e socializmit Është detyrë kombëtare Të gjithë jemi të gatshëm të paguajmë taksa për këtë ushtri E të bashkuar E në miqësi të përjetëshme me ShBA-në Do ja dalim

FLAMUR BUÇPAPAJ