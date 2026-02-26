Locatelli i shkatërruar pas eliminimit të Juventus: “Më vjen për të qarë”

Manuel Locatelli paraqitet i shkatërruar para mikrofonëve pas Juventus-Galatasaray: “Sinqerisht më vjen për të qarë, për mënyrën si besuam dhe për atë që dhamë. Besoj se dhamë zemrën, diçka më shumë. Faleminderit nga zemra të gjithë shokëve të mi, faleminderit nga zemra stadiumit, sot ishte i pabesueshëm. Janë ndeshje që mbeten në zemër, fatkeqësisht nuk morëm asgjë. Por morëm një energji që duhet ta çojmë me vete deri në fund të vitit”.
Pastaj kapiteni bardhezi kthehet te ndeshja e parë në Stamboll: “Fatkeqësisht në ndeshjen e parë ndodhi një episod që e komplikoi ndeshjen e sotme”. Referimi është i qartë te përjashtimi i Cabal në 3-2, pas të cilit erdhi rënia që çoi në 5-2 përfundimtar për Galatasaray, një rezultat që rezultoi si një gur i rëndë dhe e bëri të pavlefshme fitoren 3-2 në kthim.
“Në fushë dhamë shpirtin – vazhdon Locatelli, autor i penalltisë së 1-0 – Ajo që kërkoj gjithmonë është shpirti, zemra. Sot besoj se u pa nga çdo lojtar, nga çdo person jashtë. Kjo është ajo që duhet të mbajmë brenda dhe të ecim përpara kështu. Kjo është Juve që donim? Po, është ajo që duhet të synojmë të jemi gjithmonë, sepse në fund është vazhdimësia që të lejon të bësh rezultate. Me trajnerin jemi në rrugën e duhur, mendoj se po shihet edhe pse të fundit i kemi humbur. Nuk duhet të humbim vetëdijen, nuk duhet të humbim atë që jemi, sot besoj se e treguam sërish”.
Asnjë dëshirë për të fajësuar Thuram apo Zhegrova: “Sot duhet vetëm t’i bëjmë komplimente vetes, gabimet mund të ndodhin, por në fund rëndësi ka si reagojmë ndaj tyre. Tani kemi një ndeshje të rëndësishme me Romën dhe duhet të mendojmë për atë”.