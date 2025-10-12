Llogaritë/ Skenarët që e çojnë kombëtaren në Kampionatin Botëror

Pas fitores të së shtunës me Serbinë Shqipëria ka 11 pikë pas gjashtë ndeshjesh, ndërsa ndjekësja më e afërt, që u mund në Leskovac, ka 7 pikë, por ama ka zjvilluar 5 ndeshje dhe ka akoma tre për të luajtur.
Në pamje të parë duket se këto dy skuadra do të garojnë për vendin e dytë të Grupit K, qe jep mundësinë për të vazhduar play off për kualifikimin në botëror.
Në dy takimet që i mbeten nëse Shqipëria fiton ndaj Andorrës në transfertë, kuqezinjtë do të ngjiten në kuotën e 14 pikëve. Ajo ka luksin që edhe ta humbasë ndeshjen e fundit ndaj Anglisë në “Air Albania”.
Në këtë rast Serbia nuk do të jetë e detyruar të fitojë vetëm t’i fitojë të tria ndeshjet e saj, ose të fitonte dy e barazone një, duke permiresuar ndjeshëm golaverazhin, pasi e ka me të dobët se Shqipëria (kuqezinjtë +3 dhe serbët -2). Pra në skenarin e fitores së Shqipërisë me Androrrën, do të duhet që të përmirësohej edhe golaverazhi, që Serbia ta ketë edhe më të vështirë për t’ia marrë vendin e dytë Shqipërisë me dy fitore ndaj Andorrës dhe Letonisë dhe barazim të mundshëm ndaj Anglisë. Sepse në rast barazimi me pikë në fund të eliminatoreve, kriteri i parë që merret për bazë është golaverazhi i përgjithshëm.
Në rast se skuadra e Silvinjos fiton bindshëm në Andora dhe humb në Trliranë kundër Anglisë, Serbia do të duhej t’i fitoja të tria ndeshjet e saj, pra të mposhtë edhe Andorën edhe Letoninë madje dhe Anglinë. (13 nëntor), ku marrja e tri pikëve është pothuajse mision i pamundur. Pra, nëse Serbia humbet me Anglinë, ne jemi praktikisht në vend të dytë. Nëse ata krijojnë surprizën dbe barazojnë në Londër, Shqipërisë do i duhej një fitore me gola ndaj Andorës, gjithmonë duke llogaritur se humbasim ndaj Anglisë.
Nëse ne përfundojmë në vend të dytë duke eleminuar përfundimisht Serbinë, sërish nuk shkojmë direkt në Kupën e Botës 2026. Në këtë rast Shqipëria do të kualifikohej për në fazën e dytë të kualifikimeve, fazën e play-off-it. Në këtë fazë, do të përfshihen gjithsej 16 skuadra: 12 ekipe që përfundojnë të dyta në grupet e tyre dhe 4 skuadra që janë fituese të grupeve në Ligën e Kombeve UEFA 2024–25, por që nuk janë renditur të para ose të dyta në grupet e kualifikimeve për Kupën e Botës. Këto 16 skuadra do të ndahen në 4 grupe, me nga 4 skuadra secila, dhe do të luajnë ndeshje eliminimi me një ndeshje, ku fituesi i çdo grupi do të kualifikohet për në Kupën e Botës 2026.
Ndeshjet e Shqipërisë
Andorrë – Shqipëri 13.11. 20:45
Shqipëri – Angli 16.11. 18:00
Ndeshjet e Serbisë
Andorrë – Serbi 14.10. 20:45
Angli – Serbi 13.11. 20:45
Serbi – Letoni 16.11. 18:00