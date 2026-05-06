Liverpool vendos vijën e kuqe: Cody Gakpo nuk është në shitje

Liverpool nuk ka ndërmend të shesë Cody Gakpo gjatë afatit të ardhshëm kalimtar, pavarësisht interesimit nga disa klube evropiane.

 

Sipas raportimit të Yahoo Sports, drejtuesit e klubit anglez e konsiderojnë sulmuesin holandez pjesë kyçe të projektit dhe nuk janë të hapur për oferta.

 

Në të njëjtin shkrim përmende përcine si Barcola, Diomande, El Mala apo Ezzalzouli, mirëpo thuhet se “Reds”, i besojnë holandezit edhe për faktin se nuk mendojnë që Isak mund t’i luajë 60 ndeshje në sezon, andaj Gakpo duhet të jetë aty

 

Gakpo ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm në repartin ofensiv dhe trajneri nuk dëshiron të dobësojë skuadrën para sezonit të ri.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top