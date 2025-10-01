Liverpool shembet në Stamboll: Atletico, Bayern e Inter pa mëshirë në Champions

Raundi i dytë i Champions League ishte i pasur me “goleada”: pas 5-0 të Real Madrid në fushën e Kairat (me tripletë të Mbappé) edhe Bayern shkatërron 5-1 Pafos në transfertë. Marseja e De Zerbit mposht 4-0 Ajax-in, 5-1 i Atletico Madrid ndaj Eintracht. Liverpool bie surprizueshëm, 1-0 në fushën e Galatasaray-t (shënon Osimhen). Chelsea është e vetmja angleze që fiton, 1-0 në shtëpi kundër Benfica-s: 2-2 mes Bodo/Glimt dhe Tottenham.
GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0
Humbje befasuese e Liverpool, 1-0 në fushën e Galatasaray. Reds përpiqen t’i shtyjnë kundërshtarët në gjysmën e tyre në pjesën e parë, por në minutën e 18-të vjen episodi në favor të turqve: Osimhen nga pika e bardhë mposht Alisson dhe bën 1-0 për vendasit. Anglezet fillojnë të vënë nën rrethim zonën kundërshtare, por njerëzit e Buruk mbrohen në mënyrë perfekte. Formacioni i drejtuar nga Slot provon në të gjitha mënyrat të barazojë llogaritë, duke gjuajtur në total gjashtëmbëdhjetë herë, pa saktësi. Në fund u akordohet edhe një penallti miqve (në minutën e 89-të), e cila anulohet pas kontrollit në VAR. Hap fals i Liverpool, që mbetet në kuotën 3 dhe kapet edhe nga Galatasaray.
ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANKFURT 5-1
Goleadë e Atletico Madrid, 5-1 në shtëpi kundër Eintracht. Sapo nis loja dhe spanjollët e zhbllokojnë menjëherë ndeshjen: në minutën e 4-t Raspadori shënon golin e tij të parë me fanellën e Atleti-t. Dyfishimi vjen në minutën e 33-të, falë Le Normand. Pak çaste para pushimit, njerëzit e Simeone realizojnë të tretin: në minutën e 46-të Alvarez shërben për Griezmann për 3-0. Gjermanët duken tashmë të rrëzuar, por pak minuta pas rifillimit pas pushimit shkurtojnë distancën me Burkardt (57’). Pas golit të pësuar, vendasit rikthehen të shtypin në pedalin e gazit: në minutën e 70-të asistimi i dytë i Alvarez çon në 4-1 me Giuliano Simeone, pastaj në të 82-tën ish-lojtari i Manchester City gjen edhe lavdinë personale me penalltinë e 5-1. Atletico ngjitet në 3 pikë dhe kap, mes të tjerash, edhe Eintracht Frankfurt.
PAFOS-BAYERN MUNICH 1-5
Bayern Munich mbetet me pikë të plota, duke shkatërruar Pafos 5-1 në transfertë. Bavarezët dominojnë gjatë gjithë pjesës së parë, duke hapur serinë në minutën e 15-të me zakonshmin Harry Kane. Pesë minuta më vonë Guerreiro dyfishon diferencën, pastaj në minutën e 31-të Jackson shënon golin e tij të parë me fanellën bardhekuqe. Kalojnë edhe tre minuta dhe Kane regjistron dopietën e radhës në karrierë, me rezultatin 4-0 që në pjesën e parë. Pak para pushimit vjen një reagim krenarie i vendasve, që gjejnë me Orsic golin e parë historik të aventurës së tyre europiane. Në pjesën e dytë njerëzit e Kompany administrojnë, pa e tepruar: në minutën e 68-të Olise, pas dy asistimeve në pjesën e parë, regjistrohet në tabelë me golin përfundimtar 5-1. Bayern fiton dhe fluturon në 6 pikë, Pafos ende në 0.
CHELSEA-BENFICA 1-0
Fitore minimale dhe jo pa dridhje për Chelsea, që mposht 1-0 Benfica në Stamford Bridge. Londinezët përpiqen të nisin mirë, por portugezët fusin shumë intensitet. Pak pas çerekut të parë vjen episodi që vendos ndeshjen: Garnacho në minutën e 18-të kroson në zonë dhe gjen devijimin fatkeq në portën e tij të Richard Rios. Që nga minuta e 20-të e më pas luzitanët përpiqen të reagojnë, por anglezët mbrohen mirë. Rrethimi në fund të pjesës së dytë i miqve sjell vetëm përjashtimin e Joao Pedro, që lë Blues me dhjetë lojtarë në minutën e 96-të. Fitorja e parë për Chelsea në këtë Champions League, humbja e dytë për Benfica.
MARSEILLE-AJAX 4-0
De Zerbi mund të gëzojë, pas humbjes në debutim Marseille mposht Ajax-in 4-0. Fillim i jashtëzakonshëm i francezëve, me Igor Paixao që firmos një dopietë brenda pak minutash: në të 6-tën dhe në të 12-tën braziliani e çon menjëherë përpara skuadrën e tij. Ndeshja është tashmë në kasafortë në minutën e 26-të, kur Aubameyang shërben për Greenwood për 3-0. Hollandezët janë nën tre gola në pushim, dhe në pjesën e dytë gjërat nuk ndryshojnë: në minutën e 52-të Paixao rikthehet protagonist me asistimin e “poker”-it, me autor Aubameyang. Fiton Marseille 4-0 dhe mbledh tre pikët e para pas rikthimit në Champions League, Ajax me zero pas dy humbjeve ndaj Inter-it dhe OM.
BODO/GLIMT-TOTTENHAM 2-2
Tottenham shpëton në fund, duke rikuperuar Bodo/Glimt në Norvegji nga 2-0 në 2-2. Londinezët janë në vështirësi në pjesën e parë, dhe rrezikojnë shumë pas gjysmë ore: penalltia e Hogh përfundon jashtë. Pjesa e parë mbyllet pa gola, por gjërat ndryshojnë në pjesën e dytë: norvegjezët shpërthejnë me gjithë talentin e ish-lojtarit të Milan Jens Petter Hauge, që në minutën e 53-të dhe në të 66-tën firmos një dopietë të jashtëzakonshme. Ndërkohë, në minutën e 56-të, i anulohet një gol Bentancur. Njerëzit e Frank shkurtojnë diferencën në të 68-tën me van de Ven, duke ndezur forsingun final. Vetëm një autogol i Gundersen (hyrë në fushë prej më pak se dy minutash) në të 89-tën i pengon vendasit të marrin tre pikët, me miqtë që rrëmbejnë barazimin. Tottenham shkon në kuotën 4, barazimi i dytë për Bodo/Glimt në Champions.
INTER-SLAVIA PRAGE 3-0
Në ditën e dytë të fazës së kampionatit të Champions League, Inter fiton 3‑0 ndaj Slavia Pragë dhe mbetet me pikë maksimale. Në San Siro luhet një ndeshje pa histori, me zikaltërit që dominojnë në tërësi fushën dhe çekët që mbyllen në mbrojtje dhe rezistojnë. Por muri, megjithatë, bie pas gjysmë ore dhe goditjen për ta përmbysur e jep portieri Stanek, një dhuratë e papritur tepër e lakmueshme për Lautaro Martinez që nuk heziton. Si një bokser që është goditur rëndë, Slavia pëson golin e dytë menjëherë pas këtij momenti — një “një‑dy” frikësues për skuadrën e Trpišovský, që nuk ka as forcë as cilësi për t’u kundërpërgjigjur — dhe në gjysmën e dytë pëson edhe golin e tretë, sërish firmë e Lautaros dhe sërish fryt i një aksioni spektakolar që nis me një prekje me takë nga Thuram.
Për atë lëvizje teknike, francezi ndjen një problem të vogël në kofshën e majtë dhe zëvendësohet së bashku me Toron, Zielinski dhe Bisseck. Shumë e mirë edhe paraqitja defensive, që kurrë nuk ishte në vështirësi dhe me Sommer që jep kuptim pranisë së tij duke devijuar një goditje dënimi të Cham në fund. Turn‑overi i Chivú funksionon në mënyrë të shkëlqyer dhe Inter, mes kampionatit dhe kupës, arrin katër fitore radhazi dhe, gjë jo e vogël, mban portën e paprekur.
